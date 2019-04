Sakhir. Mit einem Lächeln marschiert Mick Schumacher in die Ferrari-Garage. Er trägt die rote Kappe mit dem berühmten Emblem des cavallino rampante, des springenden Pferdes. Er tauscht Kappe gegen Helm und steigt ein. Aber nicht etwa in seinen Formel-2-Boliden des italienischen Prema-Teams. Sondern zum ersten Mal in einen Ferrari.

Der Medienandrang ist enorm, als der 20-jährige Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Dienstag zehn Minuten nach der Streckenfreigabe den Ferrari hinaus auf den Bahrain International Circuit steuert. Der Vater hatte hier 2004 für die Scuderia die Premiere gewonnen und vor neun Jahren im Mercedes sein Comeback gefeiert. „Als würden wir die Zeit zurückdrehen“, twitterte Reifenhersteller Pirelli. „Etwas Besonderes, den Namen Schumacher wieder auf einem F1-Auto zu sehen“, richtete Mercedes aus. Die Formel 1 betitelte das historische Foto mit den Worten: „Ein Ferrari. Ein Schumacher.“

Es sind Gänsehautmomente. Vor allem, weil Vater Michael nicht dabei sein kann. Seit seinem Skiunfall Ende 2013 ist der siebenfache F1-Weltmeister aus der Öffentlichkeit verschwunden. Er erholt sich weiter von seinem schweren Schädel-Hirn-Trauma in Gland am Genfer See, der Schweizer Wahlheimat der Schumachers. Dort, wo Mick zusammen mit Schwester Gina, längst erfolgreiche Westernreiterin, hauptsächlich aufwuchs.

Man kann nur erahnen, was in diesem immer noch etwas schüchtern wirkenden Mick Schumacher vorgegangen sein muss, als er im Cockpit des SF90 Platz nahm – jenes Autos, mit dem Sebastian Vettel, ein Freund von Vater Michael, heuer Weltmeister werden will.

Ferrari ist sich auch des PR-Effekts bewusst. Das Interesse an Schumacher junior bei seinem Formel-2-Debüt in Bahrain (Plätze sechs und acht) war ähnlich groß wie das für die Branchenstars Vettel und Hamilton. „Wir werden ihn unterstützen, wo er es braucht“, erklärte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Es könnte schließlich das Jahr sein, das Schumacher einem Stammcockpit in der Formel 1 entscheidend näherbringt.

Als Draufgabe testet er heute für Alfa Romeo. Doch schon jetzt steht fest, dass der 2. April 2019 und die erste Ferrari-Ausfahrt in späteren Mick-Schumacher-Biografien nicht fehlen werden. (joe)

