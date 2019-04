Jubiläums-Champagner und „dicke Eier“

Shanghai. Zwischen Silverstone und Shanghai liegen über 9000 Flugkilometer – und jede Menge Formel-1-Tradition. Nicht wenige hätten sich gewünscht, die Motorsport-Königsklasse würde ihr 1000. Rennen dort inszenieren, wo vor fast 70 Jahren, am 13. Mai 1950, alles begonnen hat. „Es ist so ein wichtiger Teil des Formel-1-Erbes“, betonte Bernie Ecclestone. „Es wäre schön gewesen, das zu erkennen.“ Der Wunsch blieb unerfüllt, in Silverstone wird wie üblich erst im Juli gefahren. Die Veranstalter spielten dem Vernehmen nach nicht mit, den traditionellen Termin aufzugeben. „Das Wetter ist dort gerade auch nicht gut“, meinte der britische Weltmeister Lewis Hamilton verständnisvoll.

Also zelebriert die Formel 1 ihr Jubiläum etwas bemüht in Shanghai, einer Megastadt mit über 20 Millionen Einwohnern. „Es ist einer der spannendsten Plätze der Zukunft in der Formel 1“, sagt der aktuelle Formel-1-Geschäftsführer, Chase Carey, der Ecclestone im Jänner 2017 abgelöst hat.

In China wird seit 2004 gefahren. Die Begeisterung für die Formel 1 ist auf dem lukrativen Markt für Autohersteller aber weiter ausbaufähig. An der Strecke bleiben beim Training wieder viele Sitze leer. Manche Tribünenbereiche werden als Werbeflächen genutzt. Von Rennsport-Leidenschaft wie in England, zu besten Zeiten von Michael Schumacher in Deutschland oder bei Ferrari-Heimrennen in Monza ist wenig zu spüren.

Dafür gibt es eigens für das Rennen einen Jubiläums-Champagner, eine schwere Münze wurde gefertigt, dazu ein exklusives Poster. Im Fahrerlager soll ein langer roter Teppich die Besucher, die Zutritt zu den exklusiven Bereichen haben, auf eine Zeitreise mitnehmen. Aufsteller mit Bildern von Ikonen wie Schumacher, Alain Prost, Niki Lauda oder Ayrton Senna. Dazu ein paar Autonachbauten in Miniaturform. Eine kleine Helmsammlung, ein paar Lenkräder in einer Vitrine und noch drei ältere Formel-1-Autos.

Ein Weltmeister-Wagen fehlt. Einer, der auch die aktuellen Fahrer in Gedanken mitnehmen könnte in frühere Zeiten. Hamilton würde gern einmal in den 1980er-Jahren fahren. Kimi Räikkönen, den mit 39 Jahren älteste Fahrer im Feld, zieht es in die späten 1960er- und 1970er-Jahre: „Mehr Spaß, alles entspannter, pureres Rennfahren.“ Dass es damals auch gefährlicher gewesen sei, gehöre eben zu dieser Zeit, meinte der Finne.

„Dicke Eier“, attestierte Landsmann Valtteri Bottas jenen Piloten, die einst die ersten Silberpfeile steuerten. Er selbst war im Mercedes der bisher Schnellste beim 1000. Grand Prix, markierte 27 Tausendstel vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel die Trainingsbestzeit. Mucken machte erneut der Ferrari von Charles Leclerc, er wurde in die Box gerufen, um das Kühlsystem zu prüfen. Auch Titelverteidiger Hamilton kam an die Bestzeit nicht heran. Das große Jubiläumsrennen könnte eine spannende Angelegenheit werden (Qualifying 8 Uhr, Rennen Sonntag 8.10 Uhr, je ORF eins). (dpa/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.04.2019)