Triumph und Tragödie in rot-weiß-rot

Zwar ging der erste Grand Prix 1950 im britischen Silverstone über die Bühne, als rot-weiß-rote Geburtsstunde der Formel 1 gilt allerdings das erste WM-Rennen auf dem Militärflugplatz von Zeltweg 1964. Die improvisierte Rennstrecke glich einer Rumpelpiste und sorgte für zahlreiche Ausfälle, nur neun von 20 Boliden sahen die Zielflagge.



Damit war klar: Österreich wird erst dann einen Fixplatz im Formel-1-Kalender bekommen, wenn es über eine permanente Rennstrecke verfügt. 1970 war es dann soweit, auf dem Österreichring in Spielberg – nur wenige Kilometer von Zeltweg entfernt – wird erstmals ein Grand Prix ausgetragen.



Inzwischen war Jochen Rindt mit fünf Siegen an die Spitze der Formel 1 gerast. Kaliber wie Porsche-Motorsportchef Fritz Enzinger, Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz und Toro-Rosso-Teamchef Franz Tost, damals allesamt im Schüleralter, wurden durch die Rindt-Mania zu Rennsportenthusiasten. Rindt war der erste Superstar der Königsklasse, der die Massen in seinen Bann zog. „Bei Lotus werde ich entweder Weltmeister oder ich gehe drauf“, hatte er nach seinem Wechsel zu den Briten 1969 prophezeit. Drei Wochen nach der Premiere am Österreichring verunglückte der 28-Jährige in Monza tödlich. Der Grazer hatte insgesamt sechs Siege gefeiert und wurde posthum erster rot-weiß-roter Formel-1-Weltmeister.

