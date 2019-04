Warum Imola die Formel 1 veränderte

Das Imola-Rennwochenende im Mai 1994 sollte das schwärzeste der Motorsportgeschichte und ein Wendepunkt für die Formel 1 sein. 33 Piloten hatten bis dahin in der Königsklasse ihr Leben verloren, doch erst die tödlichen Unfälle des Österreichers Roland Ratzenberger und des Brasilianers Ayrton Senna binnen 24 Stunden in Imola stellten einen Weckruf für die gesamte Motorsportelite dar.



Mit Senna verlor die Formel 1 einen dreifachen Weltmeister und Publikumsliebling. Der Schock saß tief. In Brasilien herrschte Staatstrauer, Sennas Sarg wurde im Parlamentsgebäude aufgebahrt, anderthalb Millionen Menschen begleiteten den Trauerzug. Ein Jahr später ließ ein Crash des späteren Weltmeisters Mika Häkkinen in Adelaide noch einmal die Alarmglocken der Branche klingeln.



„Ohne Imola hätten wir puncto Sicherheit 20 oder 30 Jahre länger gebraucht“, sagt der damalige Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA, Max Mosley, heute. Damals ordnete er eine Abrüstung an, die den Autos Abtrieb und Leistung raubten. Auch vor Änderungen an legendären Streckenabschnitten wurde nicht Halt gemacht, die Pisten in Spa, Silverstone und Monza wurden entschärft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.04.2019)