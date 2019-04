Die angenehme Unberechenbarkeit der Formel E

Rom. Seriensiege mögen dem Sport zu einer besonderen Faszination verhelfen, sie können ab einem gewissen Zeitpunkt jedoch auch zur Fadesse beitragen. Der Formel 1 haftet der Makel der Monotonie an. Für einen Sieg kommen bei einem Rennen nicht mehr als eine Handvoll Fahrer infrage. Das liegt zum einen an der Qualität der Fahrer, zum anderen aber vor allem an den Qualitätsunterschieden der Rennställe und ihren Boliden. In der abgelaufenen WM-Saison etwa konnten sich nur fünf Fahrer in die Siegerlisten eintragen. Gleich 16 der 21 Rennen teilten sich Weltmeister Lewis Hamilton und Sebastian Vettel untereinander auf.

Die 2014 initiierte Elektrorennklasse Formel E ist in vielerlei Hinsicht anders, das bewies sie auch beim Auftakt der Voestalpine European Races in Rom. Italiens Hauptstadt sah am Samstag im siebenten Rennen mit dem Neuseeländer Mitch Evans zum siebenten Mal ein anderes Siegergesicht. Die Einheitsrennwägen tragen dazu einen beträchtlichen Teil bei. „Was das Potenzial angeht, sind alle Autos höchstens eine halbe Sekunde getrennt“, versichert Lucas di Grassi, Formel-E-Champion 2017.

Umso mehr ist das Geschick der Piloten gefragt. Viele von ihnen haben Formel-1-Vergangenheit. Di Grassi, Jean-Éric Vergne, Sébastien Buemi, Stoffel Vandoorne oder Felipe Massa (seit dieser Saison), sie alle verhelfen der noch jungen und zukunftsorientierten Rennserie zu mehr Popularität. Die Formel E hat innerhalb weniger Jahre einen beachtlichen Aufstieg hingelegt, wird von Fahrern wie Szenekennern bereits als die Nummer zwei des Motorsports betrachtet.

Ein Sprungbrett, so glauben Experten, wird sie jedoch nie sein. Es gäbe einen Grund, warum Di Grassi oder Buemi nicht mehr in der Formel 1 beschäftigt sind. António Félix da Costa, beim Team BMW i Andretti Motorsport unter Vertrag, sagte in Rom: „Die Formel 1 soll immer die Königsdisziplin bleiben, bei der die 20 besten Fahrer und die 20 schnellsten Autos unterwegs sind“, erklärte der Portugiese, der sich aber daran stört, dass sich Piloten in Cockpits einkaufen können und die Formel 1 mit ihrer Hybridmotorlösung „ein bisschen von ihrer Magie verloren hat“.

Die Formel E sei zweifelsfrei am richtigen Weg, meint der 27-Jährige aus Lissabon. „Hier gibt es keinen einzigen schlechten Fahrer, und es sind jetzt schon mehr Hersteller vertreten als in der Formel 1.“ Giganten wie Audi und BMW sind bereits an Bord, der Einstieg von Mercedes und Porsche in der kommenden Saison ist als nächstes starkes Signal zu werten. Die Formel E wird nochmals deutlich an Strahlkraft gewinnen. Da Costa sieht die beiden Rennserien aber nicht in direkter Konkurrenz, vielmehr eine gemeinsame Zukunft: „Es ist Platz für die Formel 1 und die Formel E.“ (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2019)