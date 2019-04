Formel 1: Kein Rennen in Downtown Miami

Die Formel 1 hat Pläne eines Rennens in der Innenstadt von Miami aufgegeben. Das berichtete die Zeitung "Miami Herald". Nun wird eine Straßenkurs-Alternative im Norden der Stadt in Florida rund um das Hard Rock Stadium, Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins, geprüft. Serien-Besitzer Liberty Media hat Miami einen Zehnjahresvertrag angeboten. Ein US-Grand-Prix findet bereits in Austin (Texas) statt.

(APA/Reuters)