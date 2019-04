Formel 1: Bottas startet in Baku von der Pole

Finne setzte sich am Samstag im nach Unfällen sehr lange dauernden Qualifying von Baku mit Streckenrekord (1:40,495 Min.) 0,059 Sek. vor seinem Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton durch. Der beste Ferrari wurde mit Sebastian Vettel an Bord nur Dritter, Max Verstappen im Red Bull Vierter.

Ferrari war nach den Freien Trainings Favorit gewesen. Jungstar Charles Leclerc, der sowohl am Freitag als auch am Samstag voran gewesen war, schied nach einem selbst verschuldeten Unfall im Q2 aber vorzeitig aus dem Rennen um die Pole aus. Durch die vielen Verzögerung wurde es auf der Strecke zunehmend kälter, was Mercedes half.

Die dritte Startreihe teilen sich Sergio Perez (Racing Point) und Daniil Kwjat (Toro Rosso). Für Bottas war es die insgesamt achte Pole, zum bereits 60. Mal stehen zwei Mercedes in der ersten Reihe eines Formel-1-Rennens.

