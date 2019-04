Imola/Wien. Die genaue Unfallursache wurde nie geklärt. Fakt ist, dass der dreifache Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna am 1. Mai1994 beim Grand Prix von Imola in der sechsten Runde die Kontrolle über seinen Williams verlor, in der berüchtigten Tamburello-Kurve in spitzem Winkel in eine Betonmauer krachte und dabei tödliche Kopfverletzungen erlitt, als er von einem losgerissenen Vorderrad am Helm getroffen wurde.

Viel wurde in den 25 Jahren seit diesem verhängnisvollen Unfall gemutmaßt. Sicher ist nur, dass die Lenksäule an Sennas Rennwagen gebrochen ist. Michael Schumacher will damals beobachtet haben, dass der Williams tatsächlich etwas seltsam auf der Straße lag. Der damalige Williams-Designer Adrian Newey führte den Unfall Jahre später auf eine aerodynamische Fehlkonstruktion zurück.

Was Imola 1994 zum schwärzesten Wochenende der Formel-1-Geschichte machte: Einen Tag vor Senna war der Salzburger Roland Ratzenberger im Zeittraining tödlich verunglückt. Der 30-jährige Formel-1-Neuling raste nach dem Bruch des Frontflügels an seinem Simtek-Ford bei knapp 300 km/h ohne Kontrollmöglichkeit in eine Begrenzungsmauer.

Sennas Vermächtnis

Ratzenbergers Tod dürfte auch Superstar Senna in eine Art Schockstarre versetzt haben. Der 34-jährige Brasilianer hat noch die Stelle besichtigt, an der der Österreicher von der Strecke geflogen ist. Mit seinem Freund Gerhard Berger soll der Brasilianer darüber gesprochen haben, wie man mehr Sicherheit in die Königsklasse des Motorsports bringen könnte.

Nur 25 Stunden später fuhr der 41-fache Grand-Prix-Sieger selbst in den Tod. „Es war, als hätte man Jesus live gekreuzigt“, erinnert sich der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone. Nicht nur die Motorsportwelt, sondern auch ganz Brasilien fiel in einen Schockzustand. Präsident Itamar Franco erklärte eine dreitägige Staatstrauer, und als das Flugzeug mit Sennas Leichnam bei der Überführung in den brasilianischen Luftraum eintrat, wurde es von Militärjets begleitet.

Der Österreicher Josef Leberer, seit 1988 Physiotherapeut von Senna und einer seiner engsten Vertrauten, erlebte den Trauerzug vom Flughafen in das Zentrum von São Paulo wie in Trance. „Überall Menschen, überall Spruchbänder. Ein Volk in Trauer.“ Die Formel-1-Stars Gerhard Berger, Alain Prost, Emerson Fittipaldi und Jackie Stewart trugen den Sarg, die Schätzungen der Teilnehmer reichen von 500.000 bis hin zu mehreren Millionen.

Posthum wurde Senna zum Mythos, der Spross eines Großindustriellen als brasilianische Integrationsfigur, die alle sozialen, politischen, ethnischen und religiösen Schranken überwindet, ein universales Symbol Brasiliens in der Welt. Mit entsprechender Hingabe wird sein Andenken gepflegt. „Wenn er nicht umgekommen wäre, wäre er heute vielleicht Präsident Brasiliens“, meint Konstrukteursgenie Adrian Newey.

Auch die Formel 1 stürzte nach dem verheerenden Imola-Wochenende mit zwei tödlichen Unfällen in eine Sinnkrise. Unter Max Mosley, dem damaligen Präsidenten des Automobilweltverbands (FIA), unterzog sich die Königsklasse einer überlebenswichtigen Sicherheitskur. „Ohne Imola hätten wir punkto Sicherheit 20 oder 30 Jahre länger gebraucht“, sagt Mosley heute.

Tatsächlich hat dieses Desaster den Motorsport nachhaltig verändert. Noch im Mai 1994 wurde die Fahrergewerkschaft wiederbelebt – so wie es Senna in Imola kurz vor seinem Tod angeregt hatte. Mosley ordnete eine Abrüstung an, die den Autos Abtrieb und Leistung raubten. Auch vor Änderungen an legendären Streckenabschnitten in Spa, Monza oder Silverstone wurde nicht haltgemacht.

Der Allerbeste?

Als Nachlass aus dem Senna-Unfall blieb nicht nur mehr Sicherheit für die Formel 1. „Er hat schon früh beschlossen, dass das Leben nicht daraus bestehen kann, immer nur zu raffen und zu nehmen“, erinnert sich Senna-Intimus Leberer in einem Interview mit speedweek.com. Als gläubiger Christ wollte Senna seine Popularität zum Wohl des brasilianischen Volks einsetzen.

Sportlich gilt Senna noch heute als einer der besten, wenn nicht als der allerbeste Fahrer der Formel-1-Historie. Vor allem bei schwierigen Bedingungen wie im Regen schien „Magic Senna“ nahezu unbezwingbar.

