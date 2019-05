Die neue Kraft in der DTM-Serie

Hockenheim/Wien. Neuer Hersteller, neuer Motor, neue Regeln, am Prinzip in der DTM aber ändert sich nichts. „Es gibt vier Reifen, drei Pedale und einen Fahrer“, erklärt Ferdinand Habsburg, der als zweiter Österreicher neben Philipp Eng heute (13.15 Uhr, live ORF Sport plus) beim Saisonauftakt auf dem Hockenheimring an den Start gehen wird. Der Urenkel des letzten österreichischen Kaisers, Karl I., kommt von der Formel-3-EM und ist einer von fünf Debütanten. Der 21-Jährige fährt für den neuen Hersteller Aston Martin, der sich nach dem Abschied von Mercedes zu Audi und BMW gesellt hat.

In Rekordzeit stellte die britische Traditionsmarke nach nur zwei Monaten Testung dank einer Kooperation mit dem Ex-Mercedes-Partner HWA ein funktionierendes Paket auf. „Aston Martin ist sicher ein würdiger Nachfolger“, ist DTM-Chef Gerhard Berger überzeugt. Die Testfahrten auf dem Lausitzring deuteten an, dass der Neuling mit den Platzhirschen mithalten kann. „Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht hinterherfahren werden, auch wenn ich nicht weiß, ob es in den ersten Rennen zu einem Sieg reicht“, meint Habsburg.

Dass Aston Martin die DTM-Serie gewissermaßen vor dem Aus bewahrt habe, sieht Berger allerdings nicht so. „Das ist übertrieben, weil die Planung sowieso auf Audi und BMW abgestimmt war. Das Starterfeld wäre auch so garantiert gewesen.“ In Zukunft soll ein vierter Hersteller dazukommen – wann genau, ist offen. Allerdings gestand der 59-Jährige ein, dass sich eine Rennserie mit Verbrennungsmotoren im Vergleich zur aufstrebenden Formel E nicht mehr so leicht verkaufen lasse. Die Zukunft des Elektromotors sieht Berger jedoch nach wie vor skeptisch: „Da muss man noch ein bisschen abwarten, ob sich das überhaupt so durchsetzt und einen nachhaltigen Vorteil bringt.“ Die DTM werde deshalb weiter auf Verbrennungsmotoren setzen, heuer erstmals seit den 1980er-Jahren wieder auf Turbo-Aggregate. Die vier Zylinder statt der alten V8-Saugmotoren bringen rund 100 PS mehr und senken die Kosten, zugleich steigt die Unberechenbarkeit während der Rennen, denn die Mehrleistung beschleunigt auch den Reifenverschleiß.

18 Rennen stehen im Kalender, Spielberg scheint nicht mehr darin auf. Die Internationalisierung der DTM war Bergers erklärtes Ziel bei der Amtsübernahme vor zwei Jahren, die Partnerschaft mit der japanischen Super-GT-Serie ist der erste große Schritt: Im Herbst in Hockenheim und später in Fuji kommt es zum Kräftemessen mit den japanischen Marken Honda, Lexus und Nissan. Neben dem geänderten Qualifying-Modus wartet auch das Rahmenprogramm mit einer Premiere auf: In der neuen W-Serie treten ausschließlich Fahrerinnen in F3-Autos an. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.05.2019)