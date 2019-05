Formel 1: Hamilton siegt, Verstappens Kampf bleibt unbelohnt

Lewis Hamilton hat den Grand Prix von Monaco gewonnen und für den sechsten Mercedes-Sieg im sechsten Saisonrennen gesorgt. Dass es diesmal kein Doppelerfolg der Silberpfeile wurde, lag an Sebastian Vettel auf Rang zwei. Max Verstappen, lange Zeit erster Verfolger, fiel im Finish nach einer Berührung mit Hamilton zurück.

Gedenken an Lauda

Den bewegendsten Moment erlebte der Grand Prix von Monaco am Sonntag bereits vor dem Start im Gedenken an Niki Lauda. Angeführt von Weltmeister Lewis Hamilton stellten sich alle 20 Fahrer mit roten Kappen und weißer „Niki“-Aufschrift auf der Start- und Zielgeraden in einem Kreis zusammen, in dessen Mitte auf einem schwarzen Sockel ein alter Helm des am Montag verstorbenen dreimaligen Weltmeisters lag. Als die Schweigeminute vorbei war, ertönten die Hupen der unzähligen Jachten im Hafen des Fürstentums. Alle Mercedes-Mitarbeiter trugen rote Kappen und schwarze Armbinden.

„Jeder liebt Niki“, sagte Hamilton, der ein inniges Verhältnis Lauda hatte. Der Österreicher war maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass er 2013 zu Mercedes gewechselt war. Aus Trauer hatte der Brite wie auch Motorsportchef Toto Wolff am Mittwoch sämtliche Medientermine abgesagt. Laudas Tod hatte in der gesamten Formel 1 große Bestürzung ausgelöst, war er doch einer der Fahrer, den alle bewunderten.

Zum Rennen trat er dann mit einem roten Helm an, auf dessen Rückseite auch Laudas Name stand. Hamilton wird auch am Mittwoch in Wien erwartet, wenn im Wiener Stephansdom Laudas Sarg aufgebahrt und die Rennlegende anschließend in einem Requiem verabschiedet wird.

