24 von Le Mans: Showdown mit Lauda und Co.

Le Mans. Die 87. Ausgabe des 24-Stunden-Rennens von Le Mans (15 Uhr, live, Eurosport) ist nicht nur der Langstreckenabschied von Fernando Alonso. Sondern auch die österreichische Motorsportszene ist mit geballter Kraft vertreten: Neben René Binder, Richard Lietz, Thomas Preining und Mathias Lauda gibt auch DTM-Titelkandidat Philipp Eng ein Gastspiel im Nordwesten Frankreichs.

Da die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) ihren Kalender umgestellt hat, wird Le Mans heuer erstmals das Saisonfinale sein. Und damit auch das Finale für Alonso, der seinen Ausstieg angekündigt hat. Mit dem Toyota TS050 Hybrid möchte der Spanier, 37, seinen Vorjahressieg in der wichtigsten Prototypenklasse LMP1 wiederholen. Zwei Antritte, zwei Siege – als erster Fahrer seit 80 Jahren hätte er dann eine makellose Siegesbilanz. Schon ein siebenter Platz reicht Alonso und seinen Mitstreitern Sebastien Buemi (SUI) und Kazuki Nakajima (JPN) außerdem zum Gewinn der WEC.

„Le Mans sucht sich aus, wer gewinnt, und auf gewisse Weise auch, wer die Meisterschaft dieses Jahr gewinnt. Hoffentlich haben wir genug getan, um es zu verdienen“, erklärte Alonso. Wie es mit dem zweifachen Formel-1-Weltmeister (2005, 2006) danach weitergeht, ist noch nicht bekannt.

Im Team des Weltmeisters

In Le Mans sind heute 62 Autos am Start, womit ein neuer Rekord erreicht wurde. Erstmals wird auch eine reine Frauencrew den Klassiker bestreiten. Toyota ist in der LMP1 auch heuer der klare Favorit. Von den österreichischen Teilnehmern gibt Binder mit einem Ligier im Team von Olivier Panis und Ex-Fußball-Weltmeister Fabien Barthez Gas (Kategorie LMP2). In der GTE-Pro-Klasse fahren Lietz (Porsche 911) und Eng (BMW Team MTEK), der 20-jährige Debütant Preining (Gulf Racing Porsche) und Lauda (Aston Martin Vantage) starten in der GTE Am. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.06.2019)