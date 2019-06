Hamilton siegt auch in Frankreich

Hatte Lewis Hamilton zuletzt in Kanada noch die Hilfe der Rennkommissare und eine umstrittene Zeitstrafe für Sebastian Vettel zum Sieg gebraucht, war Mercedes in Frankreich nun wieder allen überlegen. Zum 63. Mal standen zwei Silberpfeile in der ersten Startreihe – ein Formel-1-Rekord –, und auch das Rennen dominierte Mercedes nach Belieben: Rund sechs bis sieben Zehntel fuhren die Silberpfeile pro Runde schneller als die Konkurrenz, den logischen Doppelsieg in Le Castellet führte Hamilton vor Teamkollege Valtteri Bottas und Ferrari-Pilot Charles Leclerc an. Damit hat Mercedes alle acht Rennen dieser Saison gewonnen, allein sechs davon Hamilton.

