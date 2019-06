Formel 1: Sogar Seriensieger Hamilton stört die Fadesse

Lewis Hamilton ist nach dem Sieg in Le Castellet weiter auf direktem Weg zum nächsten WM-Titel, der Brite jedoch stimmt in das Klagelied der Königsklasse ein. „Wir sollten die Leute an der Spitze unter Druck setzen. Die Fahrer sind daran nicht schuld!"