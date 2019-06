Formel 1: Wellenbad der Gefühle für Ferrari

Spielberg. Charles Leclerc steht zum zweiten Mal in seiner Formel-1-Karriere auf Pole Position. Der Monegasse in Diensten Ferraris gewann das Qualifying für den GP von Österreich. Er fuhr die schnellste Zeit vor Lewis Hamilton und Max Verstappen. Sebastian Vettel hatte Pech, sein Ferrari war nach einem Ausritt in Q2 beschädigt. Er fuhr in Q3 nicht mehr mit - und ist damit Zehnter.

Leclerc überzeugte und erzielte mit 1:03,003 Minuten die klare Bestzeit. WM-Leader Lewis Hamilton schaffte es noch in Reihe eins, allerdings fehlten ihm auf Leclerc 0,259 Sekunden.

Der GP von Österreich startet am Sonntag um 15.10 Uhr (live ORF1). Es ist das neunte Rennen dieser WM-Saison, bislang wurden alle acht GP von Mercedes gewonnen. Gelingt Ferrari die Trendwende in Spielberg?

Wirbel um Verstappen-Klausel

Vor dem Formel-1-Grand-Prix von Österreich sorgt der potenzielle Abschied von Max Verstappen bei Red Bull für Aufsehen. Der Niederländer steht beim Rennstall von Dietrich Mateschitz noch bis Ende 2020 unter Vertrag, laut Aussagen seines Managers gibt es jedoch Ausstiegsmöglichkeiten. „Natürlich bin ich nicht hier, um Vierter zu werden“, sagte Verstappen selbst. „Ich möchte Rennen gewinnen.“

Red Bull hinkt derzeit Ferrari und vor allem dem Branchenführer Mercedes hinterher. Verstappens Ziele, vor allem jenes, mit Red Bull jüngster Weltmeister der Formel-1-Geschichte zu werden, scheinen derzeit kaum umsetzbar.

Der aktuell gültige Vertrag des Niederländers, den er im Oktober 2017 unterschrieben hatte, soll eine Ausstiegsklausel mit leistungsbezogenen Elementen enthalten. Spekuliert wird, dass Verstappen das Team trotz eines aufrechten Vertrages verlassen dürfte, wenn er an einem Stichtag nicht eine bestimmte WM-Platzierung beziehungsweise eine bestimmte Anzahl von Siegen geschafft hat.

„Wir bestätigten, dass es eine Performance-Klausel in dem Vertrag gibt“, sagte Verstappens Manager Raymond Vermeulen dem niederländischen Portal „Formule 1“. Weitere Angaben wollte er