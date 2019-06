Ein Grand Prix der Volksmusik

Spielberg. 80.000 Frankfurter Würstel, mehrere Tonnen Fleisch und rund 200.000 alkoholfreie Getränke werden am Formel 1-Wochenende in Spielberg verkauft. Der Gastronomie-Logistiker Transgourmet liefert neben den lukullischen Genüssen auch Mengen an Infrastruktur: 200 Biertisch-Garnituren, 26 Verkaufsbars, 140 Stehtische, 70 Kühltruhen und -schränke sowie elf Kühlfahrzeuge und -anhänger.

Das Unternehmen stellt bereits zum sechsten Mal die Versorgung der Besucher und das Fest-Equipment für die Rennteams zur Verfügung. Caterer und regionale Gastronomie sind eingebunden. Rund 100 Mitarbeiter kümmern sich um die Abwicklung der Lieferungen. Besonders die Kühlkette stand ob der Hitze (35 Grad) im Blickpunkt.



Keine gmahde Wiesn. Eine Flotte von 20 Lkw fährt seit eineinhalb Wochen über 60 zusätzliche Liefertouren zu den 50 verschiedenen Abladestellen in und um den Spielberg-Ring und transportiert dabei Lebensmittel, Getränke, aber auch diverse Möbel und Kühlgeräte. Erst beim Donauinselfest am vergangenen Wochenende war Transgourmet Lieferant. Sie versorgen auch den Moto-GP in Spielberg, die Wiener Wiesn, das Ed-Sheeran-Konzert sowie das Frequency und das Novarock Festival.

Fanzonen, Dörfer und der vis-à-vis dem Campingplatz wie immer perfekt positionierte Hofer-Supermarkt (mobile Filiale) wurden gestürmt, vor allem kalte Getränke waren das Begehr der Kundschaft. In der Überzahl waren unter den 200.000 Zuschauern an diesem Wochenende erneut Fans aus den Niederlanden. Max Verstappen bereitet Red Bull also nicht nur Freude, sondern der Region besser gefüllte Kassen.

Für das F1-Rennen wurden 1160 Tonnen Equipment angeliefert, Rennautos inklusive. Das hat Logistiker DHL übernommen. Die Fracht werde „multimodal auf Straße, See und in der Luft befördert“. Sieben Boeing-747-Jumbos sind dafür im Einsatz.

