Kein Cockpit für Österreicher

Die Formel 1 dreht heute ihre Runden in der Steiermark. Mit RB Racing fährt sogar ein Rennstall unter rot-weiß-roter Flagge. Mit Dietrich Mateschitz ist ein Österreicher als Teambesitzer unterwegs, mit Andreas Weißenbacher sponsort einer ein komplettes Team (BWT, Racing Point). Der Spielberg-Ring feiert sein 50-Jahr-Jubiläum im Rennsport, das zeugt von großer Tradition. Österreich stellt mit Jochen Rindt und Niki Lauda sogar zwei F1-Weltmeister – allerdings ist nach Christian Klien, der damals noch für das HRT-Team fuhr, kein österreichischer Pilot mehr in der höchsten Klasse des Motorsports unterwegs. Gründe dafür gibt es sonder Zahl. Dazu ist das Fahrergeschäft limitiert mit zehn Teams, also 20 Cockpits.

