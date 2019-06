GP-Gäste: Der Schaulauf der Prominenz

Spielberg. Unter die 200.000 Besucher in Spielberg haben sich am Sonntag zum Grand Prix auch viele bekannte Gesichter gemischt. US-Schauspieler und Rennfahrer Patrick Dempsey nahm mit einem Porsche 918 Spyder Hybrid an der Legendenparade teil. Schauspielkollege Milo Ventimiglia huschte durch die Motorhomes. In der RB-Energystation thronte Surflegende Robby Naish, der seinen ersten Besuch beim Österreich-GP in vollen Zügen genoss.

Für Dempsey, der als Derek Shepherd in der Fernsehserie „Grey's Anatomy“ große Popularität erlangte, war es bereits der dritte Besuch in Spielberg. Zum ersten Mal nahm er aber auch als Fahrer bei der Legendenparade teil. Bereits am Samstag hatte er ein paar Proberunden mit dem Spyder gedreht: „Es ist eine Explosion mit dem hier zu fahren“, sagte er. Die Strecke ist in seinen Augen „sehr schnell mit viel Highspeed und guten Bremszonen, und natürlich ist das Setting fantastisch“. Man sehe so viele Menschen, die für das Rennen da sind, das gefalle ihm.

Für Robby Naish war der Besuch in Spielberg eine Premiere: „Ich war für Red Bull bei einer Präsentation in Kitzbühel und dann wurde ich zum Grand Prix eingeladen. Was mich riesig gefreut hat, denn ich sehe mir sehr viele Rennen an – auch MotoGP. Alles mit Motoren gefällt mir. Es ist ein Ausgleich zum Surfen“, meinte er. Die Daumen drücke er Max Verstappen und Sebastian Vettel.

Unter den Promis war auch F1-Stammgast DJ Ötzi, der zudem auch für das Abendprogramm gebucht war. Er hält die Formel 1 derzeit allerdings „für ein bisschen fad. Mir wäre lieber, wenn Red Bull und Ferrari auch mal wieder vorn sind“. RB Racing bekam Sonntagvormittag Besuch von den Fußballteamspielern Marcel Sabitzer und Aleksandar Dragović. Für Sabitzer war es der erste Besuch in Spielberg, dafür teilte er extra seine Mutter in Graz als Kindersitterin ein. Für das Wochenende reichte es nicht, aber ein Tag sei schon ein Erlebnis. Auch Michael Gregoritsch spazierte offensichtlich beeindruckt durch das Fahrerlager.

Stecher, Gabalier, Mateschitz

Zu den weiteren Prominenten am Ring zählten Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und sein Stellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ), der frühere F1-Rennfahrer David Coulthard, Moderatorin Victoria Swarovski, ÖSV-Direktor Mario Stecher oder Andreas Gabalier. Hausherr Dietrich Mateschitz zog sich schnurstracks in den abgetrennten Bereich der Energystation zurück.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.07.2019)