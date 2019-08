Formel 1: Verstappen sichert sich seine erste Pole Position

Max Verstappen wird in Ungarn erstmals in seiner Karriere vom ersten Startplatz ins Rennen gehen. „Die Pole hat mir noch gefehlt", sagte der Niederländer nachdem er mit Streckenrekord aufgezeigt hatte. "Das Auto war im Qualifying unglaublich.“ Hinter dem Red-Bull-Piloten klassierten sich Valtteri Bottas und Lewis Hamilton in den Mercedes. Ferrari-Pilot Sebastian Vettel startet hinter Teamkollegen Charles Leclerc von Position fünf.

(APA/DPA)