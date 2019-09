Formel 1: Kubica verlässt Williams

Robert Kubica, 34, erklärte vor dem Grand Prix von Singapur, dass er das Formel-1-Team Williams mit Saisonende verlassen wird. Der Pole hatte heuer sein F1-Comeback gegeben, nachdem er bei einem Rallye-Unfall 2011 beinahe seine rechte Hand verloren hatte.

Zwei weitere Cockpits für 2020 sind vergeben: Romain Grosjean und Kevin Magnussen fahren auch im nächsten Jahr für das US-Team Haas. Am Donnerstag wurde im Vorfeld des Rennens die Vertragsverlängerung verkündet. Nico Hülkenberg, der am Ende der Saison Renault verlassen und Platz für den Franzosen Esteban Ocon machen wird, geht also leer aus. Der Deutsche hatte sich Hoffnungen auf einb Haas-Cockpit gemacht, weil Magnussen und Grosjean auf der Strecke diese Saison ein paar Mal aneinandergeraten sind.

Nach dieser Entscheidung gibt es nur noch fünf offene Plätze für die Saison 2020: einen neben Max Verstappen bei Red Bull sowie die beiden Cockpits bei Toro Rosso. Diese werden wohl unter Alexander Albon, Daniil Kwjat und Pierre Gasly aufgeteilt werden. Bei Alfa Romeo ist nur der Finne Kimi Räikkönen fix, auch Williams sucht einen Nebenmann für Mercedes-Junior George Russell.