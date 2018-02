Hannah Prock: Wie der Vater, so die Tochter

16 Jahre, nachdem Markus Prock 2002 in Salt Lake City zum sechsten und zugleich letzten Mal im Zeichen der fünf Ringe startete, wagt sich in Pyeongchang seine Tochter Hannah in den olympischen Eiskanal. Die 18-Jährige, sie stieg just an ihrem Geburtstag am 2. Februar in das Flugzeug gen Südkorea, gilt als große Zukunftshoffnung des Rodelverbands. Im Alpensia Sliding Center soll sie wertvolle Erfahrungen auf der größten aller Bühnen sammeln. Und Der Name Prock? Er verpflichtet.