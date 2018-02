Teresa Stadlober traut sich sogar Medaille zu

Teresa Stadlober hat im Skilanglauf-Weltcup in diesem Winter zehn Top-6-Plätze geschafft und ist Gesamt-Fünfte. Damit zählt die 25-Jährige bei den Olympischen Winterspielen zum erweiterten Favoritenkreis. Vor dem ersten von vier Einsätzen am Samstag nannte Stadlober Top-Sechs-Plätze als Ziel. Für sie und Max Hauke geht es jeweils mit dem Skiathlon am Samstag (08.15 MEZ) bzw. Sonntag (07.15) los.

Die Salzburgerin wird nach dem Skiathlon (7,5 km klassisch plus 7,5 km Skating) auch noch über 10 km Skating, im Team-Sprint und am Schlusstag (25.2.) im 30-km-Massenstartrennen antreten. Nach den ersten zwei Podestplätzen bei der Tour de Ski ist das Selbstvertrauen der Tochter des Ex-Staffel-Weltmeisters Alois Stadlober, der auch ihr Trainer ist, groß.

"Zutrauen würde ich es mir schon", sagte Stadlober im Vorfeld auf die Frage nach einem möglichen Medaillengewinn. "Dass es heuer schon zutrifft, glaube ich aber eher nicht, das würde mich überraschen. Da müsste schon alles perfekt sein, die körperliche Verfassung, die Ski." Sie werde jedenfalls weiter daran arbeiten, bei der Heim-WM 2019 in Seefeld das angepeilte Edelmetall zu holen, betonte die Gesamt-Fünfte der heurigen Tour de Ski.

Die Strecken kommen der Radstädterin jedenfalls entgegen. "Gerade die Runde des Skatingteils ist sehr anspruchsvoll. Es wird sicher ein spannendes Rennen", meinte Stadlober, die steile Anstiege liebt.

Sie glaubt, dass von den Norwegerinnen und Schwedinnen von Beginn an ein hohes Tempo angeschlagen wird. "Ich werde auch schauen, dass ich am Anfang das Tempo übernehme und gehe davon aus, dass Heidi Weng und Charlotte Kalla das Feld sprengen werden."

Zu diesen zwei mehrfachen Saisonsiegerinnen kämen aber noch Rivalinnen wie Krista Pärmäkoski (FIN) und Jessica Diggins (USA) hinzu. Stadlober nannte als vor allem auch die sechsfache Rekord-Olympiasiegerin im Winter, die Sotschi-Siegerin und Weltmeisterin Marit Björgen, und Ragnhild Haga (beide NOR), die viele Rennen ausgelassen hätten, um sich auf Olympia zu konzentrieren.