Eröffnungsfeier: Bekannte Stars und einige Alternativlose

Pyeongchang. Skistar Anna Veith wird am Freitag (12 Uhr, live ORF eins) als Fahnenträgerin das österreichische Team bei der Eröffnungsfeier als sechste (A wie Austria) der 92 teilnehmenden Nation in das Olympiastadion führen. Während das ÖOC die Salzburgerin als eine von drei noch aktiven Olympioniken aus Sotschi bereits vor Wochen nominiert hat, durften in Deutschland die Fans die Wahl aus fünf Kandidaten treffen.

Viel Aufregung brachte die Nominierung von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein mit sich. Die inzwischen 45-Jährige (siebente Olympiateilnahme) war wegen auffälliger Blutwerte zwischenzeitlich gesperrt und führt seither einen Kampf um Rehabilitierung gegen den Weltverband. Mit Eric Frenzel setzte sich aber schließlich der Favorit durch, mit dem Olympiasieger von Sotschi und fünffachen Gesamtweltcupsieger wird zum dritten Mal ein Kombinierer eine deutsche Delegation anführen.

Finnland zollt Skisprunglegende Janne Ahonen Tribut und schickt ihn zum zweiten Mal nach 1998 als Fahnenträger voran. Ob der Platz im Rampenlicht dem scheuen 40-Jährigen wirklich ein Geschenk ist, sei dahingestellt. Sportlich wird dem Team-Silbermedaillengewinner von 2002 und 2006 derartige Aufmerksamkeit wohl verwehrt bleiben, springt er bei seinem dritten Comeback doch hinterher. Biathlon-Star Martin Fourcade trägt die französische, Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna die Schweizer Fahne.

Die russische Mannschaft wird bei ihrem Start unter neutraler olympischer Flagge von einem südkoreanischen Freiwilligen angeführt. Wenig Auswahl hatten auch Bermuda, Ecuador, Eritrea, Ghana, Hongkong, Kenia, Kosovo, Luxemburg, Madagaskar, Malta, Puerto Rico, San Marino, Singapur, Südafrika, Osttimor, Togo und Tonga – ihr Olympiateam umfasst jeweils nur einen Sportler. (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2018)