Russi: "Ohne Mammut-Abfahrten wie in Kitzbühel wird es nie gehen"

Die Presse: Herr Russi, die Olympia-Abfahrt in Jeongseon ist nicht frei von Kritik, es sollen bis zu 100.000 Bäume gefällt worden sein. War das wirklich notwendig, gab es keine Alternativen?



Bernhard Russi: Ich arbeite jetzt 17 Jahre am Projekt Pyeongchang, war das erste Mal 2001 hier. Ich kann den Berg nicht anders formen, als er ist, aber ich kann Ihnen versichern: Wir haben so eng wie nur möglich mit Naturschützern zusammengearbeitet. Für jeden abgeholzten Baum wurden an einem anderen Ort drei neue gepflanzt. Die Schwierigkeit war es, einen Berg zu finden, der den FIS-Vorgaben (800 Meter Höhenunterschied, Anm.) entspricht. In Jeongseon haben wir ihn gefunden, nachdem wir die Landkarten studiert hatten. Die Auswahl war aber nicht sonderlich groß.