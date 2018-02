Skiathlon: Kalla läuft zu Gold, Stadlober Siebente

Die Schwedin Charlotte Kalla hat die erste Goldmedaille der XXIII. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang geholt. Die Skilangläuferin gewann am Samstagnachmittag (Ortszeit) den Skiathlon der Damen über je 7,5 km klassisch und Skating mit einer Solo-Zielankunft. Die Salzburgerin Teresa Stadlober hielt sich sehr gut und belegte mit 26,6 Sekunden Rückstand (vorerst inoffiziell) Rang sieben.

Die Silber- und Bronzemedaille gingen an die Norwegerin Marin Björgen bzw. die Finnin Krista Pärmakoski. Für Kalla ist es ihre dritte Olympia-Goldmedaille nach jener über 10 km Skating in Vancouver 2010 und mit der schwedischen Staffel in Sotschi 2014. Björgen holte ihre insgesamt elfte olympische Medaille, von denen sechs in Gold glänzen. Für Stadlober ist es ihre bisher beste Olympia-Platzierung.

(APA)