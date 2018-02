Pyeongchang: Absagenfluch und Windspiele

Pyeongchang. Der Wind ist bisher der wirklich große Spielverderber bei Olympia in Pyeongchang gewesen. Zuletzt fielen ihm nun am Mittwoch der Slalom und der Biathlon der Damen zum Opfer. Damit kommt es zu Verschiebungen und einem Termin-Chaos am Donnerstag. Skirennen "knackig" eng hintereinander, das Warten bei Serviceleuten, Zögern bei Zuschauern und Ärgern bei Sportlern. Skirennen wurden prompt abgesagt, Skispringen und Snowboard-Halfpipe trotz Sturms durchgezogen. Es herrscht eine Ungleichheit in der Olympia-Welt.

Das IOC sieht die dritte Absage beim vierten geplanten Alpin-Rennen gelassen. "Wenn der Wind noch 15 Tage weiterbläst, dann haben wir ein Problem. Im Moment aber ist es okay. Der Ski-Weltverband ist an Störungen durch Wind und Wetter gewöhnt", sagte Sprecher Mark Adams.

Das "Zitat des Tages" liefert FIS-Renndirektor Atle Skaardal: „Es hat einige Stunden gar nicht superschlecht ausgesehen.“ Angesichts der Vorhersagen und weiteren Prognosen mit bis zu 100 km/h Wind kam es etwas überraschend, dass der Damenslalom nicht gleich in der Früh abgesagt wurde.

Was bedeutet der "Super-Donnerstag"?

Um 2 Uhr (Mitteleutopäischer Zeit) findet geplant der erste Durchgang des Damen-RTL statt. Um 3.30 Uhr hebt die Abfahrt der Herren - mit Matthias Mayer nach dem Sturz in der Kombination und Kollission mit einem Bohrer - statt. Um 5.15 Uhr weartet der zweite Damen-RTL-Lauf.

Alle weiteren Bewerbe sind von dieser Planung ausgenommen, Biathlon-Verschiebungen sind nicht ausgeschlossen.

Und auch der Freitag erhielt den Status "Super": Es wartet der Damen-Slalom (2/5.15 Uhr) und der Super-G der Herren (3 Uhr).

Am Sonntag startet auch noch der Herren-Riesentorlauf (2.15/5.45 Uhr; Marcel Hirschers zweite Goldchance). Wer Skirennen gerne live sehen will, muss also auf den Schlaf verzichten.

Winter! Noch weitaus größere Problemfälle?

In Korea ist man scharfe, eiskalte und sehr windige Winter gewöhnt. Es ist keine Überraschung, also wussten IOC, Veranstalter und TV-Stationen, was sie vorhatten bei der Planung. Dennoch: Entwarnung ist in Sicht, der Wind soll ab morgen abnehmen. Die Temperaturen sollen steigen. Olympia findet statt.

Dennoch, ein Bonmot: Wegen heftiger Sturmböen sind am Mittwochmittag die Sub-Pressezentren am Gangneung Oval der Eisschnellläufer und an der Gangneung Ice Arena der Eiskunstläufer geräumt worden. Die Pressezentren befinden sich jeweils in riesigen Zelten, die durch Stahlrohrkonstruktionen getragen werden und im Sturm kräftig ins Wanken gerieten. Alle Journalisten wurden aufgefordert, die Zelte zu verlassen.

Schließen – REUTERS

Hält der Zeitplan?

Ja! Wenn der Wind wie vorhergesagt nachlässt, finden alle Rennen statt. "Wir haben Temperaturen von minus zwei bis minus sieben Grad", beteuert Sung Baik You vom Organisationskomitee. "Bewölkt, aber kein Wind!" Eine Verlängerung der Winterspiele von Pyeongchang über den 25. Februar hinaus ist übrigens ausgeschlossen.

Findet ein Rennen nicht statt, ist es ersatzlos gestrichen.

Das war doch schon einmal, 1998 in Nagano...

1998 wurde die Abfahrt um fünf Tage verschoben, auch der Super-G litt daraunter (sehr zur Freude von Hermann Maier, der deshalb nach seinem Sturz starten konnte!). Damals wurden sieben Rennen verschoben. Ähnliches war von Ski-Weltmeisterschaften in Morioka oder der Nordsichen WM in Sapporo berichtet: Blizzarde sind im asiatischen Winter keine Seltenheit. Wetterwechsel ebenso.

Dazu steht dieser Tage das große Kofferpacken an: Freitagabend wechseln die Damen in das Abfahrts-Resort Jeongseon, die Herren gegengleich in das Technikgebiet Yong Pyong. Da werden Hirschers Serviceleute einen großen Lastwagen brauchen: er hat hier nicht wie kommuniziert 30 Paar Rennski dabei, sondern 92 Paar Rennski.