Stadlober läuft erneut in die Top 10

In 26:16,1 Minuten hatte sie über eine Minute Rückstand auf die Norwegerin Ragnhild Haga, die in Alpensia vor der schwedischen Favoritin Charlotte Kalla (+20,3) und den gleichschnellen Marit Björgen (NOR) und Krista Parmakoski (FIN/31,9) siegte.

Anna Roswitha Seebacher (61./+4:10) und Lisa Unterweger (67./4:34) landeten erwartungsgemäß im geschlagenen Feld.

(APA)