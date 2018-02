Matthias Mayer: Die goldene Ehrenrettung

Jede Sportlerkarriere schreibt Höhen und Tiefen, die von Matthias Mayer ist in Pyeongchang um ein emotionales Kapitel reicher geworden. Am Tag nach dem ÖSV-Abfahrtsdebakel schlug der Kärntner mit Gold im Super-G eindrucksvoll zurück – sein zweiter Olympiasieg nach der Abfahrt 2014 in Sotschi, und das nur drei Tage nach seinem schweren Sturz im Kombi-Slalom. „Überwältigend. Ich habe mir gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt schon wieder gewinne“, sagte der 27-Jährige, der nun als dritter Alpin-Profi neben Michaela Dorfmeister (2006) und Aksel Lund Svindal (2010, 2018) das olympische Speed-Double geschafft hat.

Nicht zu vergleichen sei der Triumph in Korea mit jenem vor vier Jahren, betonte Mayer: „Damals war ich irgendwie auf einer Welle unterwegs. In den vergangenen Jahren ist einfach sehr viel passiert, dass ich mich wieder so zurückgearbeitet habe, das hat mich auch ein bisschen geerdet.“ In Sotschi lieferte er damals, noch sieglos im Weltcup, die große Sensation, diesmal war die Erwartungshaltung eine ganz andere. Als Mitfavorit hielt er dem Druck stand und rettete dem ÖSV-Speedteam den „Allerwertesten“ (Vincent Kriechmayr). Der Erfolg im Super-G hat für den 27-Jährigen zudem besondere Bedeutung, da Vater Helmut Mayer 1988 in dieser Disziplin Olympia-Zweiter wurde. „Dieses Silber habe ich mein ganzes Leben lang im Wohnzimmer gesehen. Ich bin glücklich, dass ich nun meine eigene Super-G-Medaille habe.“

Die Vorzeichen standen nach dem Sturz am Dienstag alles andere als gut. „Ich bin fast mehr auf der Therapieliege gelegen als gestanden“, berichtete Mayer, der im Fallen einen Pistenarbeiter umgerissen und sogar einen Bohrer abgebrochen hatte, letztlich aber mit Prellung und Bluterguss glimpflich davongekommen war. „Schwein gehabt“, so sein Resümee nach Videoansicht. Die lädierte Hüfte wurde mit Lymphdrainagen, Eisbeutel und Topfenwickel behandelt, ein Verzicht auf die Abfahrt stand nur kurz im Raum. Während der Fahrt zu Gold habe er keine Schmerzen verspürt, Vergleiche mit Hermann Maiers Abflug in Nagano 1998 wollte Mayer deshalb nicht überstrapazieren. „Das muss jetzt nicht unbedingt die Regel werden, um Olympia-Gold zu gewinnen. Aber wenn es so sein soll, dann auch gut.“

Matthias Mayer: Spezialist für Olympia

Leidensweg

Mayer hat seinen ganz eigenen Leidensweg hinter sich. In der ersten vollen Weltcupsaison lösten im Frühjahr 2012 Bakterien von verdorbenem Fleisch eine „reaktive Arthritis“ aus, die Gelenke entzündeten sich, der Kärntner nahm 15 kg ab und konnte erst im Oktober wieder ins Training einsteigen. 2013 folgte in Kitzbühel die erste Podestplatzierung, im Jahr darauf die Sternstunde in Sotschi sowie der erste Weltcupsieg. Dann schlug das Schicksal zu: 2015 stürzte Mayer in der Gröden-Abfahrt und erlitt einen Bruch des siebenten sowie Eindellung des sechsten Brustwirbels, glücklicherweise ohne neurologische Folgeschäden. Die Schrauben wurden Monate später entfernt, die Narbe am Rücken erinnert auf Lebenszeit daran. Ein Jahr später gab Mayer auf der Unfallpiste sein Comeback, ganz oben auf das Podest kehrte er vergangenes Jahr im Kitzbühel-Super-G zurück. Dass es nach einjähriger Durststrecke nun erneut bei Olympia aufgegangen ist, erklärte sich Mayer so: „Ich habe mich eine Spur fokussierter vorbereitet.“

Mayer beendete in Pyeongchang die seit 2002 anhaltende Siegesserie der Norweger im Super-G, für Österreich war es das zweite Gold nach Maier 1998. Bei der Medaillenvergabe („klassisch, ein bisschen schwer“) gab der Olympiasieger eine Gesangsprobe bei der Hymne ab, danach ging es zum Empfang im Österreich-Haus. Bereits am Sonntag fliegt Mayer zurück nach Österreich. Den Feiermarathon, der ihn in der Heimat erwartet, kennt er nur zu gut und meint schmunzelnd: „Ich habe ein bisschen Angst vor den nächsten zwei Wochen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das noch einmal gewinnen wollte.“



