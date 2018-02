Schlammschlacht im olympischen Eiskanal

Als "Cool Runnings" ging Jamaikas Bobteam in die Geschichte ein, 30 Jahre nach der Olympiapremiere wird im Eiskanal von Pyeongchang eine regelrechte Schlammschlacht ausgetragen. Am Dienstag und Mittwoch gehen die Läufe des Frauen-Zweierbobs über die Bühne, doch vornehmlich wird gestritten. Die Protagonisten im Mittelpunkt: Inzwischen Ex-Trainerin Sandra Kiriasis und Jamaikas Bob-Verband.

In der vergangenen Woche hatte Kiriasis überraschend das Ende der Zusammenarbeit öffentlich gemacht. Sie erklärte in ihrer Funktion und Rechten beschnitten worden zu sein, der jamaikanische Verband warf der Deutschen vor, nicht alles im Interesse des Teams getan zu haben und gab an, dass die Trennung von ihr ausging. "Wir sind sehr von ihrer Entscheidung enttäuscht", hieß es auf Twitter.

Danach ging Kiriasis in die Offensive, ließ via Medien ausrichten, dass der Verband ihr die Akkreditierung entzogen habe, sie damit nicht mehr zu ihrem Gepäck kam und quasi auf der Straße landete. "Ich bin eine Obdachlose", erklärte die 43-Jährige in einem Interview mit der deutschen Zeitung "Welt". Über die Gründe für das Ende der Zusammenarbeit wollte Kiriasis keine Informationen haben: "Ich weiß bis heute nicht, was der wahre Grund für diese Entscheidung ist und werde mich auf keinen Fall zur Marionette eines Verbandes degradieren lassen."

Schließen Sandra Kiriasis, selbst Bob-Olympiasiegerin – imago/Pressefoto Baumann

Wem gehört der Bob?

In einem weiteren Schritt ging Kiriasis mit Anwalt gegen einen Start des jamaikanischen Frauen-Zweierbobs vor. Demnach habe sie den Leihvertrag für den Bob mit der deutschen BSC Winterberg Marketing GmbH unterzeichnet und sei daher die rechtmäßige Mieterin. Nun hat sich jedoch die Firma aus Nordrhein-Westfalen zu dem Fall zu Wort gemeldet. "Frau Kiriasis hat den Bob für Jamaika nicht organisiert oder besorgt", teilte die Vermarkungsfirma am Montag per Mail mit. Mit Ausnahme der Übergabe sei der gesamte Prozess "über einen Dritten" gelaufen, Kiriasis "zu keiner Zeit 'Besitzerin' des Bobs" gewesen.

Im Zuge dessen legte Jamaikas Bob-Verstandschef Leo Campbell nach. "Sie respektiert uns nicht und ist unprofessionell. Sie ist eine Lügnerin", schimpfte er. Der Verband zahle demnach immer noch die Hotelunterkunft für Kiriasis in Pyeongchang - die Gründe hierfür ließ er allerdings offen. Zudem habe die Deutsche ohnehin nur eine untergeordnete Rolle im Trainerteam gespielt. "Sie war eine Assistenztrainerin, die spezielle Pflichten hatte. Ich gab ihr diesen Posten, sie fasste es aber als eine Herabsetzung auf und sagte, dass das nicht das sei, weshalb sie zu den Spielen gekommen ist. Und das haben wir respektiert."

Sorgen, dass der Streit das Image seines Verbandes beschädigt, hat Campbell nicht. "Wir sind immer noch die beste Marke. Das beliebteste Bob-Team der Welt. Beliebter als die Deutschen und alle anderen", sagte er und schloss eine versöhnliche Beilegung des Konflikts nicht aus: "Natürlich. Wir haben uns im Guten getrennt."

(swi)