Lindsey Vonn und die Ehre von Team USA

Team USA strauchelt. Die größte Mannschaft dieser Spiele (241 Athleten) hält erst bei zehn Medaillen, ohne Snowboarder wären es sogar nur halb so viele. Nach rund zwei Drittel aller Bewerbe steht fest, dass jene 30 Stück Edelmetall, die bei den vergangenen drei Winterspielen im Schnitt in die USA wanderten, dieses Mal unerreicht bleiben. In US-Medien werden schon Vergleiche wie diese angestellt: Die Topnation Norwegen habe bisher eine Medaille pro 190.000 Einwohner geholt, die USA eine pro 32 Millionen Einwohner. Mit den ausbleibenden Erfolgen sind mittlerweile auch die TV-Quoten gesunken.

Bei den Alpinen hat zumindest Mikaela Shiffrin mit Riesentorlauf-Gold geliefert, Lindsey Vonn hingegen hat bisher nur Platz sechs im Super-G eingefahren. Nun steht die 33-Jährige vor ihrer letzten Olympiaabfahrt (Mittwoch, drei Uhr).

2010 in Vancouver hatte sie in ihrer Paradedisziplin, in der sie 42 ihrer 81 Weltcupsiege gefeiert hat, Gold gewonnen, vor vier Jahren in Sotschi fehlte sie wegen einer Knieverletzung. Nach ihren beiden Trainingsläufen in Jeongseon (Plätze eins und drei, Letzterer trotz aufrechtem Zieleinlauf) ist klar, dass der Sieg dieses Mal nur über sie führen wird. „Ich will Gold“, stellte sie klar.

Größte Herausforderin ist Sofia Goggia. Die Führende im Abfahrtsweltcup hatte im Vorjahr die Generalprobe in Südkorea gewonnen. „Sie ist definitiv die Favoritin“, erklärte die 25-Jährige aus Bergamo allerdings in Richtung Vonn.

Für den ÖSV am Start sind Lake-Louise-Siegerin Cornelia Hütter, Ramona Siebenhofer, Nicole Schmidhofer und die selbsterklärte „Rennsau“ Stephanie Venier, die im zweiten Training Bestzeit fuhr. Nicht mit dabei ist Super-G-Sensationssiegerin Ester Ledecká. (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2018)