Ivanka Trump soll US-Delegation bei Olympia anführen

Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten, soll nach übereinstimmenden Medienberichten die US-Delegation bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele anführen. Für die Feier am 25. Februar in Pyeongchang rolle die Regierung in Seoul ihr den größtmöglichen roten Teppich aus, schrieb Südkoreas größte Zeitung "The Chosun Ilbo" am Montag.

Seoul will dem Bericht zufolge Ivanka Trumps Besuch maßgeblich als einen Hebel im Atomkonflikt mit Nordkorea nutzen. "Da Präsident Trump nicht selber nach Pyeongchang kommt, ist Ivanka seine Stellvertreterin und Botschafterin", zitiert "The Chosun Ilbo" einen Vertreter der Regierungspartei. "Es ist wichtig, ihre Unterstützung zu gewinnen, um einen koreanischen Gipfel Wirklichkeit werden zu lassen."

Ivanka Trump solle ihren Vater erweichen, einem Treffen von Südkoreas Präsident Moon Jae-in mit Nordkoreas Machthaber zuzustimmen, wird der Vertreter zitiert. Washington hatte darauf sehr verhalten reagiert.

Zur Eröffnungszeremonie war US-Vizepräsident Mike Pence angereist. Präsident Donald Trump hat bisher kein größeres Interesse an den Spielen gezeigt. Tochter Ivanka fungiert im Weißen Haus als Beraterin. Da die 36-jährige als sportbegeistert gelte und gerne Ski fahre, wird dem Bericht zufolge über einen gemeinsamen Besuch einer Ski-Veranstaltung mit Moon nachgedacht.

(APA/dpa)