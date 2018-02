Doping: Slowenischer Eishockey-Spieler positiv getestet

Der slowenische Eishockey-Nationalspieler Ziga Jeglic ist während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang positiv auf Doping getestet worden. Dies gab der Internationale Sportgerichtshof (CAS) am Dienstag bekannt. Jeglic sei demnach vorläufig gesperrt. Beim 29-Jährigen wurde bei einem am 16. Februar vorgenommenen Test die verbotene Substanz Fenoterol festgestellt.

Jeglic gab laut slowenischen Medienberichten an, nicht wissentlich gedopt zu haben. Er nehme ein Medikament gegen sein Asthma und habe vergessen, dies zu melden. Der in der russischen KHL bei Neftechimik Nischnekamsk engagierte Jeglic akzeptierte die Sperre, der CAS will erst nach Ende der Spiele in Südkorea eine Entscheidung fällen.

Slowenien kämpfte beim Olympischen Eishockey-Turnier der Männer am Dienstag gegen Norwegen um die Qualifikation für das Viertelfinale.

(APA/AFP)