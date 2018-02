Warum Österreich nicht richtig schrubbt

Zum insgesamt siebenten Mal in der Olympia-Geschichte scheint Curling in Pyeongchang im Wettkampfprogramm auf. Schon frühmorgens wird hier, in Südkorea, geschrubbt und geschrien, 18 Tage lang, ohne Unterbrechung. Seinen olympischen Anfang nahm der Sport 1924, in Chamonix durften allerdings nur Männer mitwirken. Seit den Spielen von Nagano 1998 sind die bis zu 20 Kilogramm schweren Steine auf dem Eis nicht mehr wegzudenken, auch Frauen versuchen nunmehr, das Spielgerät so nahe wie möglich ans Tee, das Zentrum der Zielzone, zu bringen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.02.2018)