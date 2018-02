Vonn: "Ich wünschte, mein Körper würde nicht so weh tun"

Auf Platz drei hat Lindsey Vonns letzte Olympia-Abfahrt geendet. Während die italienische Draufgängerin Sofia Goggia am Mittwoch als erste Italienerin Abfahrts-Gold holte und Ragnhild Mowinckel Norwegen die bereits 6. Alpin-Medaille bei den Korea-Spielen bescherte, musste sich die Amerikanerin mit Bronze begnügen. "Ich bin trotzdem superhappy", behauptete Vonn.

Lindsey: Impressionen eines Skistars

Zumindest ihre äußere Laune bestätigte dies. Nachdem sie die 2014er-Spiele in Sotschi verletzt verpasst hatte, hatte Vonn ihre Karriere "verlängert". Der Plan, acht Jahre nach den Vancouver-Spielen nochmals Abfahrtsgold zu holen, ging trotz der Siege in den letzten drei Weltcup-Abfahren vor den Spielen und vor den Augen ihrer Familie nicht auf. "Ich wusste, dass es Sofia sein würde, die es zu schlagen gilt und dass es hart werden würde", gestand die 33-jährige Vonn, die sich schon in beiden Speedrennen der Olympia-Generalprobe der Italienerin geschlagen hatte geben müssen. "Ich hatte einen sauberen Lauf. Vielleicht zu sauber und deshalb nicht schnell genug", erklärte die Gewinnerin von 81 Weltcuprennen.

Auf dem Podest überschütteten sich Vonn und Goggia mit Komplimenten. "Unglaublich. Ich habe sie 2010 verletzt vom Sofa aus siegen gesehen", sagte die acht Jahre jüngere Goggia. "Es ist eine Riesen-Ehre, mit der Größten aller Zeiten im gleichen Rennen fahren zu dürfen", verneigte sich die erste Abfahrts-Olympiasiegerin Italiens. Bisher hatte nur Zeno Colo 1952 in Oslo Abfahrtsgold für Italien geholt.

Noch eine Saison für Lindsey

Zumindest eine Saison wird Vonn noch anhängen, um Ingemar Stenmarks Siegrekord im Weltcup (86) zu überbieten. Geht es nach ihr, fährt sie aber noch länger. Das Problem sind die Folgen ihrer vielen Verletzungen. "Ich hoffe auf medizinische Wunder, die meine Karriere verlängern könnten", hatte sie vor dem Rennen gesagt.

Es sei auch nach Bronze ein sehr emotionaler Tag, sagte Vonn. Sie war für ihren kürzlich verstorbenen Großvater Don Kildow gefahren, ihre ganze Familie hatte sie auf den Tribüne angefeuert. "Das bedeutet mir alles. Wenn ich fahre, fahre nicht nur ich, sondern meine ganze Familie. Sie liebt mich, auch wenn ich Letzte werde", sagte Vonn und freute sich vor allem über die Anwesenheit ihres Vaters. 2010 war man noch so zerstritten gewesen, dass Alan Kildow nicht dabei gewesen war.

Sie werde Olympia vermissen, war sich Vonn sicher. "Das ist auch der Grund, warum das heute alles so emotional ist", sagte sie einen Tag vor der Kombi, in der sie noch ein letztes Mal auf Medaillenjagd gehen wollte. "Dieser Druck, an einem Tag alles geben zu müssen, Medaillen-Hoffnungen zu haben, das Land zu repräsentieren. Ich liebe es. Ich wünschte, ich könnte weiterfahren und mein Körper würde nicht so wehtun", sagte Vonn. "Ich bin deshalb sehr glücklich, dass ich nach meiner letzten Olympia-Abfahrt auf dem Podium bin."

Vonn war zuletzt wegen politischer Aussagen in ihrer Heimat als Anti-Amerikanisch beschimpft worden. "Es ist so unglaublich. Ich bin aus Minnesota, ich liebe mein Land, amerikanischer als ich kann man nicht sein", entgegnete sie.