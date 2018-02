Amerikanerinnen gewinnen Gold im Langlauf-Sprint

Norwegens Langlauf-Superstar Marit Björgen hat vorerst ihr achtes Olympiagold verpasst und bleibt im Ranking der erfolgreichsten Wintersportler auf Platz drei. Die 37-Jährige landete mit Maiken Caspersen Falla auf dem dritten Rang und hat damit schon 14 Olympia-Medaillen (7/4/3) gewonnen. Von der Anzahl her ist Björgen damit die Nummer eins.

Den Sieg sicherten sich überraschend die Weltmeisterinnen von 2013. Die Amerikanerinnen Kikkan Randall und Jessica Diggins holten das erste Langlauf-Gold für die USA überhaupt. Es war erst die zweite Langlauf-Olympiamedaille der USA, seit Bill Koch 1976 in Innsbruck Silber gewonnen hatte. „Das fühlt sich unwirklich an, ich kann nicht glauben, dass das gerade passiert ist. Aber wir haben uns schon die gesamten Spiele gut gefühlt“, staunte Diggins. Dass es im Team-Bewerb passiert sei, bedeute ihr viel.

Drittes Gold für Kläbo

Bei den Herren ging Gold an Norwegen: Martin Johnsrud Sundby/Johannes Hösflot Kläbo siegten 1,71 Sekunden vor den unter neutraler Flagge angetretenen Russen Spizow/Bolschunow. Damit hat Kläbö nach dem Sprint und der Staffel sein drittes Gold in Südkorea eingefahren und mit Frankreichs Biathlon-Star Martin Fourcade gleichgezogen.

Kläbö hat jedenfalls alle Möglichkeiten, noch einiges an Lorbeeren dazu zu holen: Schon jetzt zählt er zu den jüngsten Topathleten, die so früh so viel gewonnen haben. Vor ihrem 22. Geburtstag schafften das vor ihm nur Eisschnellläufer Eric Heiden (USA/5 Gold), Alpin-Legende Toni Sailer (3) und Koreas Short-Track-Star Victor An (3).

Österreichs zwei Sprint-Teams schieden jeweils im Halbfinale aus. Lisa Unterweger/Teresa Stadlober wurden 14., Bernhard Tritscher/Dominik Baldauf 16.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2018)