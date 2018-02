Skicross: Aufmerksamkeit, um jeden Preis

Laufen Winterspiele, gibt es seit 2010, in Vancouver waren Cross-bewerbe der Snowboarder und Ski-Freestyler erstmals dabei, stets das gleiche Spiel. Zuerst werden Spektakel und Wagemut der Athleten bewundert, im Vorfeld gelten sie als Helden. Als schrille Typen, die alles riskieren in Mann-gegen-Mann-Rennen. Während Olympia verebbt diese Bewunderung jäh und verwandelt sich ausnahmslos in Missmut und Verwunderung. Serienstürze mit teils schwerwiegenden Verletzungen verschrecken, Teams und Sportler prangern Pisten- und Parcoursbauer an. Die Strecken seien härter, gefährlicher und unfahrbarer als im Weltcup. Organisation und Veranstalter beteuern im Gegenzug ihre Unschuld, zudem: Freestyle müsse doch – wie allseits gewünscht – anders sein. Nach der Schlussfeier kräht wieder für vier Jahre kein Hahn mehr danach.

Eventuell aber liefern die Spiele von Pyeongchang doch nachhaltigeren Gesprächsstoff. Nach dem schweren Sturz des Vorarlbergers Markus Schairer im Snowboardcross – er brach sich bei einem Sturz den fünften Halswirbel – ereigneten sich auch in der Skifraktion im Phoenix Snow Park erneut heftige Stürze.

Ski Cross: Halsbrecherisches Spektakel

„Scharf! Das war zu erwarten“

Gleich drei Akja-Bergungen überschatteten die Medaillenentscheidung. Der Österreicher Christoph Wahrstötter zog sich in Bokwang eine schwere Gehirnerschütterung zu, der Kanadier Christopher Delbosco brach sich das Becken, der Franzose Terence Tchiknavorian das Schienbein.

Wahrstötter hatte bei seinem fremdverschuldeten Sturz laut erster Diagnose Glück, er wurde zu näheren Untersuchungen aber ebenfalls in das Krankenhaus nach Wonju gebracht. „Es war fast zu erwarten, dass es relativ scharf wird, weil einfach der Abstand zwischen den Elementen gering ist und die Sprünge doch weit und hoch gehen“, erklärte Cheftrainer Willi Zechner. Das würde keine Fehler verzeihen. Würde man dazwischen mehr Platz lassen, wäre es weitaus sicherer. Damit dürfte jedoch der Begriff des Spektakels leiden. Es ist stets eine Gratwanderung, die diese Zunft unternimmt und in ihrem Streben nach Aufmerksamkeit erneut mit Schmerzen bezahlen muss.

Keiner wird zurückziehen

Stürze wie bei Delbosco, er war zudem in Rückenlage geraten, sollten nicht passieren. Sie dürften nie passieren, fügt Zechner hinzu. Nach dem Horror-Sturz des Kanadiers gab es im Zielraum minutenlang nur ein Panorama-Bild des Snow Parks zu sehen, bei Wahrstötter und Tchiknavorian wurden immer wieder die Erstversorgung auf der Piste und Bergung mit dem Rettungsschlitten eingeblendet. „Bei Olympia will jeder seine Leistung abrufen, sogar darüber hinausgehen und nicht zurückziehen“, erklärte Zechner.

Aus diesem Grund wurde aber Wahrstötter vom Schweden Erik Mobärg zu Fall gebracht. Dieser hätte mit seiner Linie keine Chance gehabt, ins Tor reinzukommen – und sei Wahrstötter hinten reingesprungen.

Sturzreich verlief das Große Finale. Der Kanadier Brady Leman und der Schweizer Marc Bischofberger rasten vorne weg. Sergej Ridzik, ein neutraler Athlet aus Russland, und der Kanadier Kevin Drury stürzten. Der Russe rappelte sich als erster hoch und fuhr der Bronzemedaille entgegen ins Ziel. Wären beide liegen geblieben, wäre jener Dritter geworden, der weiter gekommen ist. „Sie haben gut am Kurs gearbeitet. Aber in diesem Sport liegt viel Risiko und speziell bei Olympia riskiert jeder noch ein bisschen mehr“, sagte Leman.

Kritik am Kurs äußerte Zangerl nicht, er machte aber klar, dass das Limit erreicht sei. „Genauso, wie er das steht, macht es auch einen würdigen Olympiasieger aus. Die weiterkommen beweisen eh, dass alles fahrbar ist. Aber dieser Kurs ist das Paradebeispiel für ,bis hierher und nicht mehr weiter‘“, sagte der 34-jährige Tiroler.

Wetten, dass in Peking 2022 diese Diskussion erneut entflammt? Weil Wagemut und Spektakel plakativ verkauft werden und keiner die Gefahren anprangern wird. Selbst nach ersten, warnenden Trainingsstürzen nicht. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.02.2018)