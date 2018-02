Österreich erfolgreichste Alpin-Nation in Pyeongchang

Österreich steht schon vor dem letzten Alpinski-Bewerb der Olympischen Winterspiele als erfolgreichste Alpin-Nation in Pyeongchang fest. Nach zehn von elf Wettkämpfen führen die ÖSV-Sportler mit dreimal Gold (2 x Marcel Hirscher, Matthias Mayer), einmal Silber (Anna Veith) und zweimal Bronze (Katharina Gallhuber, Michael Matt) die Medaillenwertung vor Schweden (2 x Gold) an.

Den Abschluss der Alpin-Bewerbe bildet am Samstag (3.00 Uhr) der Mixed-Teambewerb, an dem für Österreich Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger, Manuel Feller, Michael Matt und Marco Schwarz teilnehmen.

In Sotschi 2014 waren die ÖSV-Alpinen mit drei Gold-, vier Silber- und zwei Bronzemedaillen ebenfalls die Nummer eins gewesen. In Vancouver 2010 dagegen war die Ausbeute mit einmal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze und Platz fünf in der Alpin-Wertung hinter Deutschland, USA, Schweiz und Norwegen enttäuschend gewesen.

Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind schon vor den abschließenden drei Wettkampftagen auch die dritterfolgreichsten für Österreich in der Olympia-Geschichte. Dank der Goldmedaille von Snowboarderin Anna Gasser am Donnerstag hat das ÖOC-Team 2018 schon die Ausbeute von u.a. Sotschi 2014 und Vancouver 2010 übertroffen.

Der Rekord steht seit Turin 2006 bei neunmal Gold und je siebenmal Silber und Bronze. In Albertville 1992 standen am Ende sechs Gold-, sieben Silber- und acht Bronzemedaillen in der Bilanz.