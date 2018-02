Marit Björgen nach 30-km-Gold endgültig die Königin der Loipen

Marit Björgen ist seit Sonntag die erfolgreichste Winter-Olympionikin. Die 37-jährige Skilangläuferin eroberte im 30-km-Langlauf der Damen ihre achte Goldmedaille und überholte dank zusätzlich viermal Silber und dreimal Bronze den nicht für Pyeongchang nominierten Biatheten Ole Einar Björndalen (8-4-1). 5860 Tage nach ihrem Debüt bei Winterspielen - einem 50. Platz über 15 km in Salt Lake City 2002 - hat es Björgen zur Nummer-1-Position geschafft. "15 Medaillen, es ist schwer zu verstehen, was ich seit meinen ersten Spielen erreicht habe, unvorstellbar", sagte die Mutter eines zweijährigen Sohnes. Auf der Zielgeraden des letzten Bewerbs der Winterspiele habe sie auch Vorfreude gespürt. "Ich bin Mutter, war drei Wochen weg, morgen werde ich Marius wiedersehen."

Sie habe gewusst, dass sie eine gute Chance habe, das Gold über 30 Kilometer zu holen, erklärte die Norwegerin. Entsprechend forsch legte sie das Rennen an. Schon nach zehn Kilometern war sie alleine an der Spitze. "Als ich 20, 30 Sekunden Vorsprung hatte, habe ich gewusst, das ist mein Tag."

Nach der zweiten Goldmedaille und Edelmetall auch beim fünften Antreten in Pyeongchang erklärte Björgen, dies seien ihre letzten Winterspiele gewesen. "Es ist toll, die olympische Karriere so zu beenden." Am Abend war sie bei der Schlussfeier als Fahnenträgerin des erfolgreichsten Landes engagiert.

Eine weitere Saison und damit auch ein Antreten bei der WM 2019 in Seefeld ließ Björgen vorerst offen. "Ich werde nach der Saison entscheiden, ob ich weitermache. Wenn ich genug Motivation habe, werde ich in Seefeld dabeisein."

Neben den Olympia-Auszeichnungen hat der Superstar aus Trondheim auch insgesamt 26 WM-Medaillen gesammelt. Sie alle sind sicher verwahrt. In einer Bank, aber nicht im Tresor. "Denn ich will, dass die Menschen sie sehen können."

