Neue Marschroute: Von Minsk nach Tokio

Österreich will sich bei den 2. Europaspielen in Minsk behaupten, bei der Einkleidung in Wien waren Euphorie über Ausrüstung und Vorfreude auf die Bewerbe spürbar. Manche wollen sich in Weißrussland das Ticket zu den Sommerspielen 2020 in Tokio sichern.