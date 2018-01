Die schiefe Optik einer Spende

Österreichs Fußballbund ist an sich ja bekannt für seine so heiteren Präsidiumsmitglieder. Sie glänzen etwa mit profunden Aussagen über den geringen Intelligenzgrad mancher Teamspieler. Diese „Landesfürsten“ diktieren auch weiterhin alle Personalrochaden, weil sie der zum Präsident bestimmte Leo Windtner für seine Wiederwahl vorab billigend in Kauf genommen hat. Nun ist Windtner selbst wieder Teil einer skurrilen Steilvorlage, die ob ihrer schiefen Optik laut 90minuten.at und dem Mateschitz-Portal Addendum von der Korruptionsstaatsanwaltschaft näher betrachtet wird.

Es geht um eine „Spende“ des Weltverbands Fifa, freigegeben 2015 durch den gerade erbittert wahlkämpfenden Joseph Blatter. 100.000 Dollar wurden überwiesen, gedacht für das Projekt „Acakoro“. Soziale und karitative Zwecke gehören von größeren Institutionen gefördert, daran ist weder Anstößiges noch Intransparentes noch Verwerfliches zu orten. Doch Ablauf, Konten und fragwürdige ÖFB-Kommunikation lassen aufhorchen.

Windtner soll das Ansuchen um diese Spende auf offiziellem Papier geleistet haben. Die Fifa überwies das Geld auf das ÖFB-Konto, doch Ex-Generaldirektor Alfred Ludwig schickte es prompt zurück, denn der Verband war in dieses Charityprojekt in Kenia gar nicht involviert. Also trudelten wenig später diese 100.000 Dollar auf einem Konto bei der Linzer Oberbank ein. Schirmherrin des Projektes ist übrigens Windtners Ehefrau.

Windtner, der dem ÖFB seit 2009 als Präsident vorsteht und für den die Unschuldsvermutung gilt, hat dazu Stellung genommen. Es sei keinesfalls Geld für einen Stimmenkauf gewesen. Es wurde ordnungsgemäß verwendet, ausnahmslos für sein Vorzeigeprojekt – zudem sei alles belegbar.

Neuen Zündstoff erhielt der Akt, weil der „Eisenbahnersportverein“ Wels bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft Anzeige erstattete. Nicht gestern oder im Dezember des Vorjahres, sondern bereits im April 2017. Laut ÖFB-Aussendung soll dafür ein Motiv vorliegen: Dem Klub wurde vom oberösterreichischen Landesverband die Lizenz entzogen. Er fühlte sich quasi ungefördert. Retourkutschen sind in Österreich ja durchaus gängige Mittel, auch mahlen die Mühlen bei Behörden langsamer als gedacht. Warum Windtner sein Präsidium aber erst am 7. Dezember 2017 darüber informiert hat, ist mehr als nur eine interessante Randnotiz.

Die schiefe Optik dieser Angelegenheit belastet, so sehr sich Windtner dagegen wehren, sie mit allen Belegen erklären will. Warum soll der Fußballweltverband ein Projekt seiner Frau in Afrika finanzieren? Unvereinbarkeit? Stimmenkauf? Umso verwunderlicher ist es, dass seine sonst so mitteilungsfreudigen Landesfürsten partout jetzt schweigen.

