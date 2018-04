Eine erfrischend überraschende Europacupwoche

Die vergangene Fußball-Europacupwoche war eine erfrischend überraschende. Nach den Hinspielen in der Champions League schienen alle vier Duelle entschieden, es drohte Langeweile, doch dann kam es ganz anders. Am Dienstag trug sich im Römer Stadio Olimpico schier Unglaubliches zu, denn wer dem AS Roma nach dem 1:4 in Barcelona noch seriöse Aufstiegschancen zugerechnet hatte, dem wurde Ahnungslosigkeit attestiert.

Die Katalanen, in Spanien unaufhaltsam Richtung Titel eilend und in 31 Ligaspielen noch ohne Niederlage, zerfielen gegen Italiens Nummer vier in alle Einzelteile. Roma feierte eine magische Nacht, und wer nicht gerade eingefleischter Barça-Fan ist, der freute sich mit den Italienern, weil mit krassen Außenseitern gern sympathisiert wird, solche Herkulesgeschichten ohnehin schon eine absolute Rarität geworden sind. Das liegt freilich auch an der immer weiter auseinandergehenden Schere im europäischen Klubfußball, denn selbst spanische und italienische Topklubs wie Barcelona (1,05 Mrd. Euro Marktwert) und Roma (389 Mio. Euro) trennen Welten.

Mittwochabend ereignete sich das zweite unerwartete Champions-League-Schauspiel. Real Madrid schien nach dem überzeugenden 3:0 in Turin völlig ungefährdet. Dass es letztlich nicht zum ganz großen Coup reichte, schrieb Juventus einzig und allein dem englischen Schiedsrichter Michael Oliver zu. Die Entscheidung des Unparteiischen auf Elfmeter für Real in der Nachspielzeit wurde von Juventus scharf kritisiert. „Kein Charakter, kein Mut, kein Herz“, klagte Turins scheidende Torhüter-Legende Gianluigi Buffon, eigentlich ein stets fairer Sportsmann. Oliver aber entschied richtig, denn das Foulspiel, das zum Elfmeter führte, ist in der 1. Minute genauso zu ahnden wie auch in der 93. Minute.

Aus österreichischer Sicht ereignete sich das große Highlight am Donnerstag, als Meister Salzburg mit einer furiosen Wende gegen Lazio Rom noch den Aufstieg in das Halbfinale der Europa League realisierte. Die Bullen wurden von den Laziali nicht unterschätzt, aber überrumpelt. Mittlerweile ist selbst der Titelgewinn kein utopisches Vorhaben mehr, Olympique Marseille allerdings mag bloß auf den ersten Blick die dankbarste aller möglichen Aufgaben sein.

In der Gruppenphase wurden die Franzosen (1:0, 0:0) auf Distanz gehalten. Das mag Mut machen, kann aber auch eine trügerische Sicherheit vermitteln. Real Sociedad, Borussia Dortmund, Lazio Rom – Salzburg war in den bisherigen K.-o.-Spielen stets Außenseiter, gegen Marseille schlüpfen die Spieler von Marco Rose nun in eine andere Rolle. Es bleibt abzuwarten, ob Salzburgs Mannschaft auch mit dieser Situation umzugehen weiß. Zuzutrauen ist es ihr.

christoph.gastinger@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)