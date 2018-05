ein steilpassin die tiefe des sports

Adi Hütter hat alles richtig gemacht. Der Hohenemser, 48, begann 2007 seine Trainerkarriere im Nachwuchs. Bei Salzburgs Juniors verdiente er sich erste Sporen, zeigte bei Altach und Grödig, zu welchen Leistungen Underdogs fähig sein können. Er wurde Double-Sieger mit Salzburg, verließ den Posten aber zum Wohl und Gedeih der eigenen Karriere.

Der Ex-Teamspieler wechselte 2015 in die Schweiz und führte Young Boys Bern, einen Klub der seit 32 Jahren nichts mehr gewonnen hatte, zum Titel und ins Cupfinale. Mit Saisonende übernimmt Hütter den deutschen Traditionsklub Eintracht Frankfurt. Der Verein überwies sogar eine beträchtliche Ablöse. Zwischen 800.000 und einer Million Euro sollen es gewesen sein.

Mit Peter Stöger und Ralph Hasenhüttl überzeugten zuvor schon zwei Österreicher in der deutschen Bundesliga. Nun wird sich Hütter in dieser Topliga versuchen. Es ist die Chance seines Lebens, auf die er trotz einiger Angebote geduldig gewartet, zielstrebig hingearbeitet hat.

Nach Marcel Kollers Demissionierung ist der ÖFB auch bei Hütter vorstellig geworden. Es soll ein kurzes Telefonat gewesen sein mit der Auskunft, dass er doch noch lieber einige Jahre im Tagesgeschäft unterwegs sein wolle. Immerhin, der ÖFB hat gefragt. Gleiches könnte irgendwann ja vielleicht auch der Basketballverband ÖBV in Erwägung ziehen. Denn der Mistelbacher Stefan Weissenböck wäre mehr als nur der geeignete Mann als Teamchef.

Denn der ehemalige St.-Pölten-Spieler hat Historisches geschafft: Der 44-Jährige ist der erste Österreicher, der einen NBA-Klub trainieren wird. Nicht als Headcoach, sondern als Individualtrainer. Er wird von Bamberg an die Brooklyn Nets teilweise in der Saison ausgeliehen.

Der zweifache Familienvater ist seit 2010 in Bamberg als „Head of Player Development“ im Einsatz. Im Sommer landeten reihenweise NBA-Spieler bei ihm, Einzeltraining und Wurfschulung verliehen Weissenböck einen guten Ruf. Diese Qualitäten sprachen sich bis Oklahoma durch, nur beim in Wien ansässigen ÖBV soll er, kritischen Erzählungen einiger Korb-Insider zufolge, keine Option gewesen sein. In Deutschland bekannt, vom Wiener NBA-Export Jakob Pöltl geschätzt und als Ratgeber engagiert, dazu gut genug für einen Klub aus der NBA, der besten Liga der Welt, aber nicht für Österreich? In diesem Fall kann es sich wirklich nur um eine böswillige Mär handeln . . .

Der Prophet gilt aber im eigenen Lande nichts, besagt ein bekannter Spruch. Es gibt auch nur sehr wenige gute Trainer aus Österreich. Egal, ob Tennis, Basketball, Fußball, Ski oder Skispringen; en gros wird ihre Arbeit in der Heimat erst richtig geschätzt, wenn sie im Ausland Erfolg hatten. Ein eigenartiges Faktum, aber gängiges Muster.

Somit gilt als gewiss, dass irgendwann irgendein Präsident Hütter oder Weissenböck als Teamchef präsentieren wird. Weil sie ja so viel Auslandserfahrung haben.

