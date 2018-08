Fußball als visionärer Geschäftszweig

Fußball ist in Amerika während einer WM ein Randthema. Es dominieren lokale Sportarten wie Baseball, Football oder Basketball. Doch die Major Soccer League wächst mit neuen Klubs, Eigentümern wie David Beckham, Stars und Sponsoren. Amerika veranstaltet die WM 2026 mit 48 Teams. Milliardäre und ihre Konzerne, etwa Kroenke Sports Enterprises (Arsenal), Fenway Sports Group (Liverpool) oder First Allied Corporation (Manchester United), kauften sich Europas populärste Fußballklubs als glänzendes Spielzeug.

Warum? Die Industrie hat entdeckt, dass mit Fußball doch sehr viel Geld zu verdienen ist. Lang war Spanisch in den USA die Sprache unterprivilegierter Einwanderer, doch diese Zeiten sind vorbei. Jetzt sind immer mehr US-Bürger Latinos, spielt Spanisch sogar im Wahlkampf eine Rolle. 17 Prozent aller US-Einwohner sind „Hispanics“, CNN rechnet mit über 55 Millionen Menschen. Dieser Markt wird weiter unaufhaltsam wachsen – und er liebt Fußball.

Amerika lockt mit Trainingscamps und Turnieren („International Cup“), längst haben Europas Großklubs eigene Büros in den Staaten. Das vom FC Barcelona leitet in New York übrigens mit Arno Trabesinger sogar ein Österreicher. Es geht um Tickets, TV- und Merchandising-Milliarden. Ligen und Klubs suchen immer neue finanzstarke Märkte – und nun verdrängen die USA sogar langsam die Geldquellen in Fernost.

Spaniens „LaLiga“ wird einige Saisonpartien in den USA und Kanada veranstalten. Profis und Gewerkschaft laufen zwar Sturm, aufzuhalten ist dieser Kurs nicht. Der Vertrag mit der Promotionsfirma „Relevent“ wurde bereits für 15 Jahre abgeschlossen, das ist visionär: bis 2033 könnte ein Viertel aller Amerikaner spanische Wurzeln haben. Für den Kassier der „LaLiga North America“ ist das ein aufgelegter Elfmeter.

Aber, auch der TV-Vertrag sorgt in Spanien für Aufsehen. Kein einziges Spiel der 20 Klubs starken Meisterschaft findet mehr von Freitag- bis Montagabend parallel statt. Die späteste Anpfiffzeit (22.15 Uhr) beweist, dass Stadionbesuche zweitrangig geworden sind. Hauptsache, die TV-Gelder spielen 1,14 Milliarden Euro pro Saison ein. Dazu kommen 500 Millionen Euro für Partien, die außerhalb Spaniens gezeigt werden – ob es den Spielern passt oder nicht. Spaniens TV-Einnahmen stiegen um 60 Prozent, Branchenprimus bleibt Englands Premier League mit 2,3 Milliarden Euro pro Saison.

Der Vergleich mit Österreichs Zwölferliga relativiert immer alles, verdeutlicht Stellenwerte und Größenordnungen. Er schließt allerdings auch die vollkommen Fan-feindliche Gemeinheit aus, dass Spiele spätnachts beginnen oder womöglich im Ausland stattfinden. Es sind 35 Millionen Euro pro Jahr. Manchmal ist viel weniger doch noch mehr.

markku.datler@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)