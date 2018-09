Trump-Gegner wird globaler Werbeträger

Colin Kaepernick ist ein couragierter Mensch. Er begann vor knapp zwei Jahren mit einer einzigartigen Aktion: Der Football-Quarterback, also Spielmacher, kniete sich als Zeichen des Protests gegen Rassismus und Polizeigewalt während der US-Hymne nieder. Zusehends folgten immer mehr Spieler seinem Vorbild, und weil in den USA ausnahmslos jede Partie mit „The Star-Spangled Banner“ anhebt, wuchs daraus eine für die Liga und Präsident, Donald Trump, plagende Bewegung.

„Hurensöhne“, twitterte Trump und untersagte fortan solch Bekundungen. Das hätten sich Patrioten und Militärs, die sich um ihr Land verdient gemacht hätten, nicht verdient. Es sei respektlos. Was Afroamerikaner von Trumps Aussagen halten, bedarf keiner weiteren Beschreibung.

Die San Francisco 49ers entließen Kaepernick Ende 2017, seitdem fand er kein neues Team mehr. In der Liga blieben, ob aus Geschäftssinn oder Geschlossenheit der Klubs, alle Türen geschlossen. Es war derart auffällig, dass Kaepernick im Oktober 2017 wegen Verschwörung klagte – ein US-Gericht ließ das nun zu. Es ist ein Schlag ins Gesicht für Trump und die NFL, deren Spielbetrieb am Donnerstag startet. Jetzt müssen Besitzer, Trainer und Spieler unter Eid vor Gericht aussagen, sofern nicht eine millionenschwere Einigung erzielt wird. Kaepernick ist in weiten Teilen der USA endgültig ein Star, wenn er vor dem Richter den nächsten Spielzug ansagt.

Er spendet für Benachteiligte, hilft Kindern, er ist ein Testimonial im von Trump gespaltenen US-Sport. Dass ihn NFL-Sponsor Nike als neues Gesicht der „Just do it“-Kampagne auserkoren hat, ist aber mehr als bloß ein Schachzug. Es ist die erste Werbung, die nicht nur Aufmerksamkeit weckt, sondern eine ganz klare, deutliche politische Botschaft mitschickt: „Glaube an etwas. Auch wenn das bedeutet, dass du alles opferst.“

Trump muss mit größer werdender Gegenwehr rechnen. Sie könnte ihn, meinen Analysten, im Fall der Wiederkandidatur 2020 sogar das Amt kosten. Aber: 53 Prozent aller Amerikaner lehnen laut „Wall Street Journal“ dieses Hinknien weiterhin ganz entschieden ab. Es gibt Protestwellen auf sozialen Medien, Nikes Aktie gab um 2,6 Prozent nach, auch die NFL reagiert – zur Wahrung des acht Milliarden Dollar starken Jahresumsatzes – nur insofern, dass sie keine Strafen verhängt. Wer nicht stehen will, darf oder soll länger in der Kabine bleiben.

Kaepernick, 30 Jahre, bezahlt dafür einen hohen Preis: Er wird in den USA nie wieder Football spielen. Auch ist fraglich, ob er diesen Kampf gewinnen wird. „Any given sunday“, also immer sonntags, wird jetzt an Spieltagen aber über knieende Sportler oder brennende Sportschuhe berichtet. Trump mag all das schaden. Nur, ob sich dadurch etwas in den USA in puncto Rassismus ändert?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.09.2018)