Superlizenz

Wie der Vater, so der Sohn – diese Erfolgsgeschichte ist im Sport quer durch alle Sparten fest verwurzelt. Die Liste der Beispiele derer, die den Spuren ihre Eltern gefolgt sind und auch Siege feiern konnten, ist lang. Reduziert man diese Tradition nur auf die Formel 1, gibt es zwar immer noch unzählige Vollgasfamilien wie Hill, Rosberg, Villeneuve, Verstappen, Palmer, Prost, Andretti, Fittipaldi, Piquet, Nakajima, Winkelhock oder Magnussen – doch nur zwei Duos schafften es zu Titelehren: Graham Hill war 1962 und 1968 siegreich, wurde 1996 von Damon als Champion eingeholt. Keke Rosberg war 1982 Weltmeister, Nico triumphierte 2016.

Nun steht ein weiterer Sprössling in der Boxenausfahrt; und obwohl dieser 18-jährige Deutsche noch keinen Meter in der Königsklasse gefahren ist, wird er bereits als neuer Dominator gepriesen: Mick Schumacher. Er ist der Sohn von Rekordchampion Michael (F1-Weltmeister 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Der Teenager entschied die Formel 3 für sich, doch man muss auch aus ganz anderen Gründen den Hut vor ihm ziehen. Nicht nur, weil er seine Karriere eigenständig – trotz des Ballasts des berühmten Namens – auf Schiene gebracht hat, sondern auch, weil er ob der schweren familiären Situation weder Mut noch Konzentration verloren hat. Sein Vater ist seit einem Skiunfall 2013 komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden und wird seitdem im Kreis der Familie am Genfer See abgeschirmt. Dass der Junior mit Fragen zu seinem Gesundheitszustand nicht mehr fortlaufend nach jedem Rennen konfrontiert wird, ist der Verdienst der Hartnäckigkeit von Managerin Sabine Kehm. Es gibt einfach keine Auskunft darüber. Punkt.

Dass die Königsklasse nach neuen Siegertypen lechzt und der Name Schumacher allein schon für Schlagzeilen sorgt, muss nicht gesondert betont werden. Mick Schumacher wird in naher Zukunft auch in dieser Rennserie unterwegs sein, ohne Zweifel. Ob für Ferrari, Mercedes oder ein anderes Team, ist vorerst nicht von Belang. Nur, in diesem Punkt beweist der an sich so sterile Mikrokosmos dieses Motorsports unerwartete Menschlichkeit: Man drängt ihn nicht, macht mit ihm kein voreiliges Geschäft.

Teamchefs wie Toto Wolff verfolgen jeden Grand Prix und jede Trainingsausfahrt des Teenagers ganz genau. Nur sie setzen ihn nicht unter Druck, rücken ihn nicht mit plumpen Aussagen in den Vordergrund. Punkte für die Superlizenz, Rückhalt, Gasfuß und Volantgeschick, er bringt alles mit. Nur, so lautete zumindest die kurze Auskunft eines F1-Chefs: Er soll weiter lernen. Ein, zwei Jahre Formel 2, die wären ratsam.

Dass Mick Schumachers Geschichte die Herzen berührt und Emotionen weckt, ist die eine Seite dieser Karriere. Die enorme Erwartungshaltung aber, die freilich mitfährt, kann junge Talente immer aus der Spur drängen. Egal, ob Formel 1, Ski, Fußball etc. In diesem Fall ist es sogar extrem. So sehr man die Königsklasse in ihrem Drang nach Gewinnmaximierung verurteilen kann, in diesem Punkt muss man sie sich wirklich als Beispiel nehmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)