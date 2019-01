Österreichs Handballer sind auf einem guten Weg

Die Initialzündung war die Heimeuropameisterschaft 2010. In Graz, Linz, Wiener Neustadt, Innsbruck und Wien wurden vor neun Jahren Hallen gefüllt, Fans gewonnen und Begeisterung entfacht. Handball, bis dato für viele Sportfans in Österreich eine Unbekannte, gewann innerhalb von nicht einmal zwei Wochen immens an Popularität, auch, weil Österreichs Handballern der große Wurf gelang: Platz neun, ein gewaltiger Erfolg.

Bevor Österreich den Zuschlag für die EM 2010 bekam, war das Team lang von der internationalen Bildfläche verschwunden. Zuletzt hatte die ÖHB-Mannschaft 1993 bei der WM in Schweden (Platz 14) im Konzert der Großen mitgewirkt, mittlerweile ist Rot-Weiß-Rot eine feste Größte, sind Turnierteilnahmen keine Rarität mehr. In der kommenden Woche nimmt Österreich zum sechsten Mal in den vergangenen neun Jahren an einem Großereignis teil, es ist das Produkt kontinuierlicher Arbeit.

Was der Isländer Dagur Sigurđsson – von 2008 bis 2010 Teamchef – begonnen hat, hat dessen Landsmann Patrekur Jóhannesson ab 2011 fortgesetzt. Mit den Männern aus dem Norden kam viel Know-how nach Österreich. Taktik, Spielverständnis, Einsatzbereitschaft: Die heimische Auswahl hatte auf vielen Ebenen Aufholbedarf – und sie holte auf. Legionäre bilden heute noch das Gerüst der Mannschaft, sie führen das Team. Spielern aus der heimischen Liga impft Jóhannesson, der harte Arbeiter, so lang Selbstvertrauen ein, bis sie an ihrem Leistungszenit kratzen.

Abgeschlossen ist die Entwicklung unter Jóhannesson gewiss noch nicht. Das Team ist nach dem großen Umbruch 2015 im Vergleich zu anderen Topnationen noch relativ jung und international unerfahren, es wird sich weiter verbessern. Dass Österreich 2020 neben Schweden und Norwegen als Co-Gastgeber der nächsten EM fungiert und damit fix qualifiziert ist, hilft zwangsläufig. Dass die ÖHB-Equipe ausgesprochen lernfähig ist, aus Niederlagen die richtigen Schlüsse gezogen werden, hat sich im vergangenen Jahr gezeigt. Nachdem man bei der EM in Kroatien in der Vorrunde noch an Weißrussland und den eigenen Erwartungen gescheitert war, wurde derselbe Gegner sechs Monate später im WM-Play-off eindrucksvoll bezwungen.

Österreichs Handballnationalteam ist auf einem guten Weg, solang das Erreichte nicht zufriedenstellt. Das ultimative Ziel wäre die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, bei der WM werden die ersten der elf zu vergebenden Tickets ausgespielt. Aus Europa nahmen bei den Spielen 2016 in Rio nur sieben Nationen teil – eine Herkulesaufgabe. Österreichs Frauen schafften es dreimal (1984, 1992, 2000) zu Olympia, die Männer zuletzt vor 83 Jahren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.01.2019)