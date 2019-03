ein steilpassin die tiefe des sports

Die nordische WM in Seefeld wird noch länger nicht in Vergessenheit geraten. Aber nicht, weil es traumhafte Tage in den Tiroler Bergen waren. Oder toller Sport geboten wurde. Nein. Die WM bleibt in Erinnerung wegen der Dopingrazzia. „Operation Aderlass“ hat nicht nur das Blutdopinggespenst wieder ins traurige Spiel gebracht, sondern auch Österreichs Sport und Exekutive vorgeführt.

Wieder erwischte es österreichische Langläufer. Und dann beging ein Ermittler den unfassbaren Fehler: er spielte Medien ein Video dieser Razzia zu. Es zeigte einen Athleten, der auf einem Sofa saß, vor ihm der Blutbeutel – die Nadel im Arm. Es ist beschämend, und ihn entwürdigend.

Doping hat in Österreich eine endlose Geschichte, die viel zu lang ohne scharfe Konsequenzen und notwendige Rücktritte im Skiverband geblieben ist. Eine „Null-Toleranz-Politik“ ist lobenswert, sie ist aber das Mindeste. Wenn Sportler im eigenen Land bei einer Heim-WM dopen, hinterlässt das schon einen Nachgeschmack. Null Interesse an Teamgeist. Null Intension für Ehrlichkeit. Null Angst.

Jetzt zittert nicht nur Österreichs Langlaufszene vor neuen Erkenntnissen, Europas Sport ist alarmiert. Denn beim deutschen Sportmediziner Mark S. wurden diverse Materialien und Gerätschaften sichergestellt, all das wird nun ausgewertet. Die Seriennummer der Blutzentrifuge ist angeblich schon zugewiesen worden, mit einer Spur in Richtung Österreich. Chargennummern der gefundenen Blutkonserven und DNA-Profile werden jetzt mit nationalen Antidopingagenturen verglichen – diese Razzia war ein weitreichender Coup.

In seiner Erfurter Praxis hat S. auch Fußballer, Schwimmer, Radsportler, Handballer und Leichtathleten behandelt. 50 bis 60 Athleten sollen es gewesen sein. S. drohen nach deutschem Recht bis zu zehn Jahren Haft. Den Langläufern drohen im Fall einer Anklage wegen Sportbetrugs bis zu drei Jahre Haft. Selbst zu dopen, ist in Österreich nicht strafbar. Nur derjenige kann strafrechtlich belangt werden, der Methoden anwendet bzw. dabei hilft – oder damit Geld verdient.

Im Sportrecht ist für Dopingvergehen eine Sperre von bis zu vier Jahren möglich. Die kann sich aber, je nach individueller Mitteilungsfreude, reduzieren. In diesem Fall ist die seit 2014 geltende, zu begrüßende ÖSV-Politik, Null-Toleranz-Politik, womöglich ein Hemmschuh. Dass die beiden je wieder im ÖSV mitlaufen werden, ist ausgeschlossen – der Fall Johannes Dürr dient hierfür als bestes Beispiel.

Jetzt besteht auch die große Chance auf Veränderung. Es wird aufgeräumt, denn deutsche Kriminalisten lassen nicht zu, dass im deutschen Sport betrogen wird. Und das ist auch nur zu Österreichs Wohl.

