Jürgen Klopp: Jetzt oder nie!

Fußball ist ein Spiel des Glaubens. Des Könnens. Der Mentalität, freilich auch der unfassbaren Frechheit, wenn man sich den genialen Eckball von Liverpool-Spieler Trent Alexander-Arnold ansieht. Jeder Mannschaft aber voranstehen muss ein guter Trainer. Einer, der Spieler mit Worten, Taten, Ideen, Systemen und Methoden auf alles einschwört.

Hand auf's Herz: Wer hätte denn wirklich geglaubt, dass die Reds das 0:3 gegen Barcelona im Champions-League-Halbfinale noch drehen und mit 4:0 an der Anfield Road gewinnen? Gegen Messi, Suárez, gegen dieses Barcelona, das in der Vorwoche noch souverän 3:0 gegen die Engländer triumphiert hatte. Für einen österreichischen Klub wäre die Überlegung allein schon vermutlich absurd.

Einer, der keinen Zweifel daran gehabt haben dürfte, ist Jürgen Klopp. Er parlierte vor Anpfiff unbekümmert über die gewaltige Dimension der Aufgabe, immerhin galt es drei Tore gegen Barça zu schießen; ohne Mo Salah, Firmino und Naby Keita. Und all das mit dem Wissen im Hinterkopf, dass man wohl erneut die Premier League (zuletzt 1990) nicht gewinnen wird, obwohl der Klub die beste Saison seiner Historie abgeliefert hat mit über 90 Punkten – und nur einer einzigen Niederlage.

Sie lieben ihn in Liverpool trotzdem, Klopp wird aber nicht nur an der Merseyside als Mentalitätsmacher gepriesen. Der Deutsche, 51, versprüht bereits seit 2015 Esprit, Hoffnung, Charme – und selbst sein weithin holpriges Englisch kann den „Lads“ auf der Fantribüne an „The Kop“ weder Freude noch Vision nehmen. Obwohl er horrende Ausgaben von über einer halben Milliarde Euro für Spieler getätigt hat, blieb jedoch die von ihm bei Amtsantritt auch versprochene Silberware bislang aus. Es gab epische Spiele, gewaltige Auftritte, ja. Nur: Titel? Nein, Fehlanzeige. Wieso? Endspiele sind nicht Klopps größte Stärke: Schon drei Europacupfinale hat er verloren. Einmal mit Dortmund (2013 gegen Bayern), zweimal mit Liverpool (2016 Europa League gegen Sevilla; 2018 CL-Finale gegen Real). Ein großer Trainer ist er erst, wenn er große Titel gewinnt – für Liverpool und ihn ist jetzt also der Zeitpunkt gekommen. Es geht um die wahre Größe seiner „Mentalitätsgiganten“.

Es wäre bitter, würde der Klub abermals scheitern, nach einer so brillant-mitreißenden Saison. Ob Klopp seine Lektionen in puncto Finaltaktik – jeder andere legt sie eher defensiv aus – gelernt hat? Oder blieb das ein Widerspruch in seiner Weltanschauung? Angesichts des so frech-magischen Eckballs gegen Barcelona scheinen doch alle Abwehrkonzepte geradezu grotesk. Oder etwa nicht?

Doch auch Klopp, das verlangt diese Branche trotz aller Sympathie, muss liefern. Liverpool muss diese Champions League gewinnen. Fußball ist doch ein Spiel des Glaubens.

