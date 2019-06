ein steilpassin die tiefe des sports

Österreichs Sport ist ein Paradoxon. Es wird allerorts gejammert, dass es weder Geld noch moderne Stadien noch Infrastruktur gibt. Es stimmt durchwegs, dabei gibt es eine Arena, die wirklich alle Stückerln spielt. In der 2008 bei der Heim-EM Spiele stattgefunden haben, Österreich zuletzt sogar Deutschland im WM-Test besiegte, weiterhin nach patschert-umstrittenen Absagen ÖFB-Cupfinali steigen, ja sogar einmal Frankreichs Supercup stattfand und heute das ÖFB-Team in der EM-Qualifikation auf Slowenien treffen wird: das Wörthersee-Stadion von Klagenfurt.

Warum wird aber jetzt gejammert, die Welt nicht mehr verstanden? In diesem Stadion kann von Anfang August bis Ende Oktober nicht Fußball gespielt werden. Deshalb kann der WAC auch seine Europa-League-Gruppenspiele dort definitiv nicht austragen, die Wolfsberger müssen wohl nach Graz auswandern. Warum? Weil im Wörthersee-Stadion zu diesem Zeitpunkt Bäume auf dem Rasen wachsen. Ja, Bäume!

Freilich, es war erst kurzfristig klar, dass der WAC den Europacup-Coup landen würde. Reagieren konnte respektive wollte man im Gemeinderat darauf nicht. Man habe sich „vor Jahren“ auf eine „multifunktionale und steuergeldschonende Nutzung“ des Stadions geeinigt. Also stehen in diesem Fußballstadion eher Bäume (Projekt: „For Forest“), bevor ein Kärntner Fußballklub seine EL-Spiele dort absolvieren kann.

Im Fall des WAC wären 35.000 bis 50.000 Euro Miete – pro Tag – fällig geworden. Eine stattliche Summe jedenfalls, doch der 200 Baum starke Wald des Schweizers Klaus Littmann hat Vorrang. 2,2 Millionen Euro kostet das bereits 2018 angenommene Projekt, der Künstler finanziert es selbst – und die Stadt stellt ihr Stadion kostenfrei zur Verfügung.

Der Werbeeffekt muss enorm sein. Für Österreichs Sport ist es hingegen eine Niederlage. Dass das ÖFB-Team nicht in Wien spielen kann, hat ebenfalls kulturellen Hintergrund: Phil Collins und Andreas Gabalier geben Konzerte in Wien. Im September ist Klagenfurt also kein Ausweichquartier mehr, der Bäume wegen. Dass jede Stadiongeschäftsführung darauf bedacht ist, Geld zu lukrieren, ist nachvollziehbar. Obskuren Projekten jedoch den Zuschlag zu geben, ehe mögliche Sportoptionen überhaupt eintreffen können, zeugt schon von Weitblick.

Solch Diskussionen befeuern wieder den Schrei nach einem Nationalstadion. Will man Gerüchten glauben, sucht ÖFB-Präsident Leo Windtner weiter im nahen Wiener Umland nach Freiflächen. Seitens der Politik ist ihm mit dem Ibiza-Video jedoch der größte Fürsprecher, Heinz-Christian Strache, abhandengekommen. Der ÖFB braucht dringend Geld- und Namensgeber für das Projekt. Firmen aus der Holzindustrie wären derzeit wohl besonders willkommen.

