Serena Williams hat für Australian Open genannt

Tennis-Star Serena Williams, die am 1. September dieses Jahres erstmals Mutter geworden ist, wird "sehr wahrscheinlich" beim ersten Grand-Slam-Turnier 2018 in Melbourne (15. bis 28. Jänner 2018) dabei sein. Dies sagte Craig Tiley, der Turnierdirektor der Australian Open, in einem Interview mit der in Melbourne erscheinenden Tageszeitung "Herald Sun" (Mittwoch-Ausgabe).

"Sie hat ein Visum erhalten, sie trainiert, sie hat genannt", verriet Tiley. "Es besteht für uns also keinerlei Zweifel, dass sie bereit sein wird", bekräftigte der 55-jährige Südafrikaner.

Williams hat bereits 23 Grand-Slam-Turnier im Einzel gewonnen, den bisher letzten heuer bei den Australian Open. Damit fehlt der 36-jährigen US-Amerikanerin nur noch ein Titel, um den Rekord der Australierin Margaret Court (Mädchenname Smith) einzustellen.

(APA/AFP)