Thiem muss für Doha-Halbfinale wegen Fieber passen

Dominic Thiem, 24, muss seinen Start beim Halbfinale in Doha gegen Gael Monfils zurückziehen. Laut Trainer Günter Bresnik hütet der Niederösterreicher mit einer Erkältung das Bett. "An Tennis ist im Moment nicht zu denken", sagt sein Coach tennisnet.com. Er habe auch Fieber.

Thiem selbst zeigte sich in einem Facebook-Posting enttäuscht: "Ich habe schlechte Nachrichten, aufgrund gesundheitlicher Probleme kann ich heute nicht an den Start gehen. Ich liege mit Fieber im Bett und die Chance auf eine Genesung bis heute Abend stehen eher schlecht. Die Enttäuschung ist groß, aber nichtsdestotrotz war es ein relativ guter Start in die neue Saison. Jetzt heißt es, gesund werden um dann in Melbourne wieder voll fit zu sein!"

Der Zeitpunkt der Erkältung kommt für Thiem ungünstig. In Doha überzeugte die Nummer fünf der Weltrangliste mit starken Leistungen und gewann seine Spiele jeweils ohne Satzverlust. Mit der Erkältung verzögert sich auch Thiems Anreise nach Melbourne zu den Australian Open.

(red.)